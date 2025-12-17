Acasă » Știri » Jador a răbufnit după ce Oana Ciocan a fost criticată: „Pentru toate fetele care vorbesc urât.” De ce a slăbit atât de mult?

Jador a răbufnit după ce Oana Ciocan a fost criticată: „Pentru toate fetele care vorbesc urât." De ce a slăbit atât de mult?

De: Alina Drăgan 17/12/2025 | 16:45
Jador a răbufnit după ce Oana Ciocan a fost criticată /Foto: Instagram
Recent, Oana Ciocan a fost luat în vizor de fanii lui Jador. Aceștia au criticat-o, iar artistul i-a sărit acum în apărare. Cântărețul îi ține partea soției și a avut un mesaj clar pentru cei care vorbesc urât despre ea. Ce a transmis artistul pentru cârcotași?

Nu de mult, Jador și Oana Ciocan s-au afișat în mediul online dansând pe o piesă compusă de el. Momentul a fost unul frumos, însă ce a urmat după nu a mai fost. Au apărut o mulțime de comentarii în care Oana Ciocan este criticată pentru aspectul ei fizic.

Mai exact, mulți dintre internauți au apreciat că aceasta ar fi „prea salbă”, mai ales având în vedere că a născut în urmă cu șase luni. Mai mult, unii au speculat și au spus că Oana Ciocan chiar ar avea unele probleme de sănătate.

Oana Ciocan, criticată ce e prea slabă /Foto: TikTok

Jador a răbufnit după ce Oana Ciocan a fost criticată

Ei bine, toate aceste comentarii și speculații l-au făcut pe Jador să răbufnească. Acesta nu a rămas tăcut și a sărit în apărarea soției sale. Le-a bătut obrazul celor care o critică și a punctat că de șase luni soția sa alăptează și face multe sacrificii de dragul fiului lor. Cât despre aspectul fizic, Jador spune că Oana Ciocan arată perfect pentru el.

„Deci vă rog frumos, un mesaj foarte important pentru toate fetele care vorbesc urat despre aspectul fizic al soției mele și au spus că a slăbit foarte tare. Soția mea dă lapte bebelușului nostru de 6 luni de zile. El mănâncă doar lăptic, pentru că ne dorim că el să fie sănătos, să nu aibă probleme, să fie puternic, să îl creștem cât de bine putem noi. Asta înseamnă că ea să facă niște sacrificii fizice.

Unele femei se îngrașă, altele slăbesc. Dar eu am pretenția la voi să înțelegeți pentru că sunteți femei. Să nu mai dați una în alta. Și să înțelegeți că femeia asta face niște sacrificii. O să vedeți și voi când o să aveți. Deci nu-mi mai criticați soția, pentru că este cea mai frumoasă. Și din toate femeile care s-au uitat la mine pe ea am ales-o. Deci ea este cea mai frumoasă”, a spus Jador, în mediul online.

De asemenea, acesta a mai punctat că își apreciază mult soția și pentru faptul că ea a decis să se ocupe singură de micuțul lor. Deși ar fi putut să angajeze o bonă și-a dorit ca ea să fie cea care stă lângă bebeluș în permanență.

„Toți banii mei stau la soția mea, că eu cheltuiesc foarte mulți bani și îi ține ea (…) Daca îmi dă mulți bani, eu îi cheltuiesc pe toți. Toți banii mei sunt la ea. Ce e al meu, e și al ei. Putea să își cumpere 14 bone (…) A ales să nu aibă bonă, a ales să își crească singură copilul“, a mai spus Jador.

Foto: Instagram, TikTok

