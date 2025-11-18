Jador a dat jumătate de milion pe un teren. Pentru moment casa lipsește

Jador și-a găsit liniștea lângă Oana Ciocan, alături de care și-a format o familie frumoasă, care a căpătat sens în momentul în care bruneta l-a adus pe lume pe băiețelul lor, Avraam. Cântărețul se concentrează atât pe viața de familie, cât și pe cea profesională, pentru a se asigura că fiul și soția lui nu duc lipsă de nimic. După ce și-a cumpărat o casă în Capitală, acolo unde vor sta în mare parte din timp, cântărețul a mai achiziționat un teren de jumătate de milion de euro la Snagov. Dar, asta nu este tot. CANCAN.RO a aflat că artistul este pe punctul de a mai achiziționa o locuință chiar pe malul lacului. Ce va face cu terenul și de ce nu își construiește o casă acolo, vă v-a surprinde!

Ban la ban trage, iar Jador știe foarte bine treaba asta. După ce și-a cumpărat recent un autoturism spectaculos, vorbim despre un Rolls-Royce Wraith în valoare de 480.000 de euro, o vilă în Capitală și un teren de jumătate de milion de euro la Snagov, artistul vrea mai mult. El și soția lui, Oana Ciocan, sunt în căutarea unei locuințe în Snagov, chiar pe malul lacului. Probabil că vă întrebați, și pe bună dreptate, de ce oare cântărețul și soția lui nu își construiesc o casă pe terenul achiziționat. Răspunsul este uimitor.

Jador și-a cumpărat teren de jumătate de milion, iar acum urmează să cumpere o casă: „Pe teren pun roșii”

Lucrurile merg foarte bine, atât personal, cât și profesional pentru Jador! Artistul, care a devenit tată în urmă cu cinci luni, pune ban pe ban și strânge pentru familia lui. Așa cum vă reaminteam, cântărețul a cumpărat o locuință în Capitală recent, apoi și-a luat un teren la Snagov de 500.000 de euro. Partea savuroasă? Deși are teren, Jador nu vrea să-și construiască locuința pe el! Manelistul și Oana Ciocan caută o locuință pe malul lacului, însă pentru asta trebuie să decarteze mult. El a menționat că își dorește o casă în acea zonă exclusivistă, apreciată pentru liniște și peisaj.

„Am cumpărat acel teren, iar acum căutăm o casă. Vrem o casă aproape de malul lacului, așa că nu are sens să contruiesc pe terenul Acela. Am găsit deja casă, ne-am orientat la ceva, doar că este foarte scumpă și încă îmi mai trebuie bani. Acolo nu există casă mai ieftină de două milioane și jumătate de euro. Și o barcă este jumătate de milion. Terenul este în altă parte, nu facem casă pe teren, vrem să cumpărăm casa”, a spus el pentru CANCAN.RO.

Întrebat care este motivul pentru care a ales totuși să achiziționeze un teren de jumătate de milion de euro la Snagov dacă nu vrea să construiască pe el o casă, răspunsul a fost uimitor. Nu, nu este vorba de vreo afacere neapărat, deși la asta poate v-ați dus cu gândul, ci la viitorul fiului său.

„Vreau un stil de viață sănătos, cum am crescut eu la mama. Terenul este să pun legume pe el, roșii, cartofi. E important ca Avraam să crească într-o zonă cu natură pentru că și eu am crescut la fel și vreau să mergem împreună, să pescuim, să îl învăț să înoate, să facă sport. Eu m-am apucat de kickboxing de o lună jumătate, am slăbit 13 kilograme, deci lucrurile sunt bune. Dacă Dumnezeu ne dă, noi le luăm cu brațele deschise”, a spus Jador.

Bine, nu doar că va trăi sănătos micuțul Avraam, dar va moșteni o casă și un teren care cine știe cât de mult vor valora când va avea el 18 ani. Dar, să revenim la zilele noastre. Artistul recunoaște că s-a confruntat cu bullyingul după ce a dezvăluit numele fiului său, dar i-a arătat și chipul.

Fiul său, născut de cinci luni, a primit bullying: „Am decis să-l arătăm, dar lumea e foarte rea”

Cu toate că este un nume biblic, iar artistul chiar a scos o melodie despre fiul său în care explică totul, Jador este total dezamăgit de faptul că oamenii nu s-au putut abține de la a arunca cu ură într-un bebeluș.

„Am ales să îi punem nume biblic, de la Părintele Avraam din Vechiul Testament. Am preferat să alegem un nume religios, nu ca alții care pun tot felul de nume ciudate copiilor. Am scos și melodie pentru el. Noi am decis să îl arătăm, nu este un secret pentru nimeni, dar observ că lumea este foarte rea. Când primesc bullying niște copilași, ce pretenții să avem noi?! Vorbim de un copilaș de câteva luni care nu a greșit nimănui cu nimic”, a spus artistul pentru CANCAN.RO.

Și pentru că mai este o lună și puțin până la sărbătorile de iarnă, artistul ne-a spus și ce planuri are de primul Crăciun în care vor fi în formulă de trei.

“O să sărbătoresc o zi de Crăciun, o să mergem la mama, apoi pe 25, 26, pe 27 cânt în Anglia, iar de Revelion cânt la Suceava. Oana o sa stea o zi și ea cu Avraam acolo, apoi merge la părinții ei. Ca în fiecare an, o să cânt, și nici acum când e primul an când sunt tată, nu am cum să nu merg să cânt pentru că vreau să trag tare să îmi iau o căsuță. Important e că eu mă duc și îmi fac treaba pentru că ne dorim să ne mutăm cât de curând”, a susținut el.

