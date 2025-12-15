Acasă » Știri » Știri externe » Cine este eroul care a salvat zeci de oameni, punându-și viața în pericol. Bărbatul este acum internat în stare gravă

Cine este eroul care a salvat zeci de oameni, punându-și viața în pericol. Bărbatul este acum internat în stare gravă

De: Daniel Matei 15/12/2025 | 14:40
Cine este eroul care a salvat zeci de oameni, punându-și viața în pericol. Bărbatul este acum internat în stare gravă
Sursa foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Australia este în stare de șoc după ce doi bărbați de origine pakistaneză, tată și fiu, au deschis focul asupra oamenilor aflați pe plaja Bondi din orașul Sydney.

Cel puțin 15 oameni au murit în urma atacului, iar alte câteva zeci au fost rănite, însă bilanțul ar fi putut fi mult mai grav dacă un vânzător de la un magazin din apropiere nu și-ar fi pus viața în pericol, imobilizându-l cu mâinile goale pe unul dintre atacatorii înarmați. Imagini incredibile îl arată pe Ahmed Al Ahmed, în vârstă de 43 de ani, alergând spre unul dintre atacatori înainte de a-i smulge pușca din mână. Părinții bărbatului în vârstă de 43 de ani au vorbit cu presa australiană despre fiul lor, care a fost și el rănit în urma atacului și a fost internat în spital.

Imaginile au fost difuzate de instituțiile media din întreaga lume și au fost vizionate de peste 22 de milioane de ori pe rețelele de socializare. Filmarea arată un al doilea civil alergând spre atacator și aruncând un obiect spre el. În timp ce atacatorul începe să se îndepărteze, cei doi rămân ghemuiți în spatele unui copac.

Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Părinții eroului din Australia au vorbit despre fiul lor

Părinții lui Ahmed au declarat pentru ABC că acesta a fost împușcat de patru sau cinci ori în umăr, mai multe gloanțe rămânând încă în corpul lui.

Mohamed Fateh Al Ahmed și Malakeh Hasan Al Ahmed au declarat că au aterizat la Sydney din Siria în urmă cu doar câteva luni și că au fost separați de fiul lor de când acesta a venit în Australia în 2006.

„A văzut că oamenii mureau, iar când tipul acela trăgătorul a rămas fără muniție, i-a luat-o, dar a fost lovit. Ne rugăm ca Dumnezeu să-l salveze”, a povestit mama acestuia.

Potrivit părinților săi, Ahmed Al Ahmed bea o cafea cu un prieten în Bondi când a auzit împușcături. El îl zărise pe unul dintre atacatori ghemuit în spatele unui copac, iar când i s-a terminat muniția, Ahmed Al Ahmed s-a apropiat de el din spate, reușind să-i smulgă arma din mâini.

Părinții au spus că Ahmed, care are două fiice, în vârstă de trei și șase ani, ar fi făcut orice pentru a proteja pe oricine, indiferent de originea sau credința acestora.

„Când a făcut ce a făcut, nu s-a gândit la originea oamenilor pe care îi salvează, la oamenii care mor pe stradă. Nu face discriminări între o naționalitate și alta. Mai ales aici, în Australia, nu există nicio diferență între un cetățean și altul”, a povestit tatăl eroului.

Atac armat în Australia

Cel puțin 15 persoane au fost ucise și alte peste 40 au fost rănite în urma unui atac armat care a avut loc duminică pe plaja Bondi din Sydney, în timpul unui eveniment organizat cu ocazia sărbătorii evreiești Hanukka. Poliția din statul New South Wales a anunțat că incidentul este tratat drept un atac terorist îndreptat împotriva comunității evreiești, iar bilanțul victimelor ar putea crește, în condițiile în care mai multe persoane se află în stare gravă în spital.

Fetiţa ucisă a fost una dintre cele două persoane care au murit în spital, alături de un bărbat de 40 de ani. Celelalte 13 victime au murit la faţa locului. Un total de 42 de persoane au fost transportate la spital după atac, inclusiv patru copii. Cinci persoane rămân în stare critică, iar celelalte sunt în stare gravă, dar stabilă.

CITEȘTE ȘI:

Internetul fierbe după o fotografie cu JD Vance: criză de cuplu sau regie perfectă?

El este pacientul „zero”, care a adus lepra în Europa! De la el a pornit totul, iar autoritățile ar fi mușamalizat cazul

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Internetul fierbe după o fotografie cu JD Vance: criză de cuplu sau regie perfectă?
Showbiz internațional
Internetul fierbe după o fotografie cu JD Vance: criză de cuplu sau regie perfectă?
El este pacientul „zero”, care a adus lepra în Europa! De la el a pornit totul, iar autoritățile ar fi mușamalizat cazul
Știri externe
El este pacientul „zero”, care a adus lepra în Europa! De la el a pornit totul, iar autoritățile…
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și...
Ce salariu lunar încasează sudorii, electricienii, instalatorii sau mecanicii auto în România. Veniturile pot fi mai mari decât cele din domeniul IT
Gandul.ro
Ce salariu lunar încasează sudorii, electricienii, instalatorii sau mecanicii auto în România. Veniturile...
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe capitole pe Hulk Hogan
Adevarul
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe...
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing...
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de...
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
Click.ro
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea...
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Digi 24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la...
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
Digi24
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului...
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
go4it.ro
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Ce salariu lunar încasează sudorii, electricienii, instalatorii sau mecanicii auto în România. Veniturile pot fi mai mari decât cele din domeniul IT
Gandul.ro
Ce salariu lunar încasează sudorii, electricienii, instalatorii sau mecanicii auto în România. Veniturile pot fi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Tiki-taka pentru titlu! Deciziile lui Kopic și adevărul despre transferuri
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Tiki-taka pentru titlu! Deciziile lui Kopic și adevărul despre transferuri
Mira şi-a făcut singură un cadou de sărbători, de sute de mii de euro! Cum a reacţionat iubitul ...
Mira şi-a făcut singură un cadou de sărbători, de sute de mii de euro! Cum a reacţionat iubitul artistei
BANCUL ZILEI | Vecina și mesajele de pe mașini
BANCUL ZILEI | Vecina și mesajele de pe mașini
Gestul macabru al „frumușelului” de la Antena 1: i-a trimis o coroană la poartă. Fosta soție, ...
Gestul macabru al „frumușelului” de la Antena 1: i-a trimis o coroană la poartă. Fosta soție, terorizată și amenințată, face acuzații grave!
O româncă și soțul ei, prezenți la gala „GOAT India Tour 2025”. Andra Medintu s-a întâlnit cu Messi
O româncă și soțul ei, prezenți la gala „GOAT India Tour 2025”. Andra Medintu s-a întâlnit cu Messi
Victoria Răileanu, moment de groază la metrou. Actrița a fost agresată de un pompier
Victoria Răileanu, moment de groază la metrou. Actrița a fost agresată de un pompier
Vezi toate știrile
×