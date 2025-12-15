Internetul fierbe după o fotografie cu JD Vance: criză de cuplu sau regie perfectă?

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a reacționat după apariția pe internet a unei imagini virale care a stârnit noi zvonuri despre tensiunile dintre el și soția sa, Usha Vance.

Imaginea îl arată pe Vance într-un tricou alb, încruntat, în timp ce Usha stă în fața lui, cu capul plecat și mâna lipită de față. Fotografia a devenit virală, utilizatorii considerând-o o presupusă dovadă a neînțelegerilor dintre cei doi, scrie NDTV.com.

„Se pare că lucrurile nu stau atât de bine în Republicanistan”, a scris un utilizator X, distribuind imaginea. Alții au spus că fotografia ar putea fi generată de inteligența artificială.

JD Vance a tratat zvonurile cu umor

Vicepreședintele american a reacționat la apariția imaginii și comentariilor de pe internet cu destul de mult umor, scrie presa internațională.

„Întotdeauna port un maiou când ies în public ca să mă cert zgomotos cu soția mea”, a transmis Vance.

Imaginea este, însă, una falsă. YouTuber-ul Keith Edwards a spus că a creat inițial imaginea folosind ChatGPT, care a fost folosită ca parte a unei miniaturi pentru un videoclip pe care l-a publicat în octombrie.

Familia Vance este sub observația presei de scandal încă din octombrie, când vicepreședintele a fost fotografiat îmbrățișând-o pe Erika Kirk, văduva fondatorului Turning Point USA, Charlie Kirk. Momentul a alimentat discuțiile care au reapărut în noiembrie și decembrie, când Usha a participat la două evenimente alături de Prima Doamnă, Melania Trump, fără verighetă.

Un purtător de cuvânt al Ushei Vance a respins zvonurile privind o eventuală despărțire, spunând că degetul inelar gol al acesteia nu are nicio legătură cu căsătoria ei. Fiind o mamă ocupată, a spus purtătorul de cuvânt, ea „spală multe vase, face multe băi copiilor și uneori uită de verighetă”.

JD și Usha Vance sunt căsătoriți din 2014 și au trei copii: doi fii, Ewan și Vivek, și o fiică, Mirabel. Anterior, Vance a fost criticat și pentru remarcile despre credința soției sale. La un eveniment al Turning Point USA din Mississippi, el a spus că speră ca Usha, care a fost crescută în credința hindusă, să îmbrățișeze într-o zi creștinismul, adăugând că ea merge adesea la biserică cu el și că speră că, în cele din urmă, aceasta ar putea fi „mișcată” de tradiția catolică. Comentariile au stârnit un val imens de indignare în mediul online.

Vicepreședintele a fost recent criticat și după ce a caracterizat „migrația în masă” drept o amenințare la adresa „visului american”. Internauții au spus la acea vreme că aceste comentarii sunt jignitoare și la adresa soției sale, care, deși este născută în Statele Unite, este fiica unor imigranți indieni.

