O româncă și soțul ei, prezenți la gala „GOAT India Tour 2025”. Andra Medintu s-a întâlnit cu Messi

Un eveniment de amploare a avut loc în India ieri, 14 decembrie, atrăgând atenția fanilor sportului rege din întreaga lume. Celebrul fotbalist argentinian Lionel Messi a fost vedeta principală a „GOAT India Tour 2025”, însă la eveniment a participat și o tânără româncă care a atras toate privirile.

Românca, Andra Medintu, a fost remarcată în cadrul galei desfășurate pe unul dintre cele mai mari stadioane din India. Alături de ea se afla soțul ei, un om de afaceri indian, cu care trăiește o poveste de dragoste deosebită. Cei doi au celebrat recent cununia civilă într-un eveniment fastuos, care a avut loc tot în India și a atras privirile prin lux și rafinament. La ceremonia respectivă, mireasa a purtat ținute spectaculoase, inclusiv accesorii din aur, în semn de eleganță și tradiție.

Andra Medintu a fost prezentă la „GOAT India Tour 2025”

Tânăra româncă este originară din Arad și s-a impus pe plan internațional datorită unei afaceri cu genți. Brandul de genți pe care îl conduce a câștigat popularitate rapidă. Activitatea sa și imaginea sofisticată au transformat-o într-o personalitate recunoscută, nu doar în România, ci și în cercurile internaționale.

Andra, împreună cu soțul ei indian, a fost prezentă la gala „GOAT India Tour 2025”, unde atmosfera a fost electrizantă datorită prezenței superstarului Lionel Messi și a colegilor săi, Luis Suarez și Rodrigo de Paul. Într-un moment memorabil, Andra și soțul său au avut ocazia să îi întâlnească pe cei trei fotbaliști și să facă fotografii alături de ei.

Tribunele stadionului s-au umplut rapid cu mii de fani veniți din întreaga Indie, dornici să îl vadă pe Lionel Messi. Totuși, mulți dintre spectatori au rămas dezamăgiți, deoarece starul argentinian și colegii săi au fost imediat înconjurați de organizatori, oficiali și reprezentanți ai cluburilor, care s-au grăbit să obțină fotografii și autografe. Această situație a limitat accesul fanilor la jucător, iar nemulțumirea publicului s-a făcut simțită prin scandări și cereri insistente pentru a-l vedea pe Messi cât mai aproape. (VEZI AICI)

