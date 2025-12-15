Acasă » Știri » O româncă și soțul ei, prezenți la gala „GOAT India Tour 2025”. Andra Medintu s-a întâlnit cu Messi

O româncă și soțul ei, prezenți la gala „GOAT India Tour 2025”. Andra Medintu s-a întâlnit cu Messi

De: Anca Chihaie 15/12/2025 | 14:55
O româncă și soțul ei, prezenți la gala „GOAT India Tour 2025”. Andra Medintu s-a întâlnit cu Messi
Andra Medintu a fost prezentă la „GOAT India Tour 2025”/foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Un eveniment de amploare a avut loc în India ieri, 14 decembrie, atrăgând atenția fanilor sportului rege din întreaga lume. Celebrul fotbalist argentinian Lionel Messi a fost vedeta principală a „GOAT India Tour 2025”, însă la eveniment a participat și o tânără româncă care a atras toate privirile. 

Românca, Andra Medintu, a fost remarcată în cadrul galei desfășurate pe unul dintre cele mai mari stadioane din India. Alături de ea se afla soțul ei, un om de afaceri indian, cu care trăiește o poveste de dragoste deosebită. Cei doi au celebrat recent cununia civilă într-un eveniment fastuos, care a avut loc tot în India și a atras privirile prin lux și rafinament. La ceremonia respectivă, mireasa a purtat ținute spectaculoase, inclusiv accesorii din aur, în semn de eleganță și tradiție.

Andra Medintu a fost prezentă la „GOAT India Tour 2025”

Tânăra româncă este originară din Arad și s-a impus pe plan internațional datorită unei afaceri cu genți. Brandul de genți pe care îl conduce a câștigat popularitate rapidă. Activitatea sa și imaginea sofisticată au transformat-o într-o personalitate recunoscută, nu doar în România, ci și în cercurile internaționale.

Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Andra, împreună cu soțul ei indian, a fost prezentă la gala „GOAT India Tour 2025”, unde atmosfera a fost electrizantă datorită prezenței superstarului Lionel Messi și a colegilor săi, Luis Suarez și Rodrigo de Paul. Într-un moment memorabil, Andra și soțul său au avut ocazia să îi întâlnească pe cei trei fotbaliști și să facă fotografii alături de ei.

Andra Medintu a fost prezentă la „GOAT India Tour 2025”/foto: Instagram

Tribunele stadionului s-au umplut rapid cu mii de fani veniți din întreaga Indie, dornici să îl vadă pe Lionel Messi. Totuși, mulți dintre spectatori au rămas dezamăgiți, deoarece starul argentinian și colegii săi au fost imediat înconjurați de organizatori, oficiali și reprezentanți ai cluburilor, care s-au grăbit să obțină fotografii și autografe. Această situație a limitat accesul fanilor la jucător, iar nemulțumirea publicului s-a făcut simțită prin scandări și cereri insistente pentru a-l vedea pe Messi cât mai aproape. (VEZI AICI)

Fiul lui Messi, Thiago, a debutat în primul său meci de fotbal. Ce număr are pe tricou micuțul

Cine este Andrada, agentul imobiliar al lui Messi. Românca are o poveste de viață senzațională

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Tiki-taka pentru titlu! Deciziile lui Kopic și adevărul despre transferuri
Știri
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Tiki-taka pentru titlu! Deciziile lui Kopic și adevărul despre transferuri
Mira şi-a făcut singură un cadou de sărbători, de sute de mii de euro! Cum a reacţionat iubitul artistei
Știri
Mira şi-a făcut singură un cadou de sărbători, de sute de mii de euro! Cum a reacţionat iubitul…
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și...
Ce salariu lunar încasează sudorii, electricienii, instalatorii sau mecanicii auto în România. Veniturile pot fi mai mari decât cele din domeniul IT
Gandul.ro
Ce salariu lunar încasează sudorii, electricienii, instalatorii sau mecanicii auto în România. Veniturile...
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe capitole pe Hulk Hogan
Adevarul
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe...
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing...
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de...
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
Click.ro
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea...
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Digi 24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la...
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
Digi24
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului...
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
go4it.ro
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Ce salariu lunar încasează sudorii, electricienii, instalatorii sau mecanicii auto în România. Veniturile pot fi mai mari decât cele din domeniul IT
Gandul.ro
Ce salariu lunar încasează sudorii, electricienii, instalatorii sau mecanicii auto în România. Veniturile pot fi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Tiki-taka pentru titlu! Deciziile lui Kopic și adevărul despre transferuri
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Tiki-taka pentru titlu! Deciziile lui Kopic și adevărul despre transferuri
Mira şi-a făcut singură un cadou de sărbători, de sute de mii de euro! Cum a reacţionat iubitul ...
Mira şi-a făcut singură un cadou de sărbători, de sute de mii de euro! Cum a reacţionat iubitul artistei
BANCUL ZILEI | Vecina și mesajele de pe mașini
BANCUL ZILEI | Vecina și mesajele de pe mașini
Gestul macabru al „frumușelului” de la Antena 1: i-a trimis o coroană la poartă. Fosta soție, ...
Gestul macabru al „frumușelului” de la Antena 1: i-a trimis o coroană la poartă. Fosta soție, terorizată și amenințată, face acuzații grave!
Cine este eroul care a salvat zeci de oameni, punându-și viața în pericol. Bărbatul este acum internat ...
Cine este eroul care a salvat zeci de oameni, punându-și viața în pericol. Bărbatul este acum internat în stare gravă
Victoria Răileanu, moment de groază la metrou. Actrița a fost agresată de un pompier
Victoria Răileanu, moment de groază la metrou. Actrița a fost agresată de un pompier
Vezi toate știrile
×