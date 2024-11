Cine este Andrada, agentul imobiliar al lui Messi. Românca are o poveste de viață senzațională

Poate că puține persoane au auzit de Andrada Manta, dar această femeie de afaceri româncă este una dintre figurile-cheie din spatele averii vaste a lui Lionel Messi în sectorul imobiliar de lux.

Andrada Manta, un expert imobiliar român, l-a ajutat pe Lionel Messi să acumuleze o avere prin tranzacții imobiliare de lux în ultimul deceniu, scrie NOGO MANIA.

Plecată din România în urmă cu peste un deceniu, Andrada Manta a început prin a lucra în baruri înainte de a deveni o expertă în proprietăți și hoteluri de lux din Barcelona. Mai important, ea a devenit „persoana de încredere” a lui Messi când vine vorba de tranzacții imobiliare.

Valoarea netă a celebrului fotbalist Lionel Messi este estimată la aproape un miliard de euro, cu 69 de milioane de euro generate anual numai din afacerile de marketing. În lumea fotbalului, doar Cristiano Ronaldo (263 de milioane de euro) câștigă mai mult, iar Neymar (101 milioane de euro) completează trio-ul.

De la intrarea pe piața imobiliară din Barcelona și alte orașe spaniole, Manta a facilitat tranzacții în valoare de peste 500 de milioane de euro. Lionel Messi nu este singura vedetă care a ales să colaboreze cu Andrada.

„O altă persoană foarte modestă pentru care am mult respect este Ronnie Wood de la Rolling Stones. Am lucrat și cu alți membri ai trupei, dar am o relație specială cu el”, a dezvăluit Andrada Manta într-un interviu.

„Cel mai mândru moment al meu ca antreprenor a fost câștigarea primului meu milion înainte de vârsta de 30 de ani! Am vândut, construit, proiectat și gestionat unele dintre cele mai bune apartamente și proiecte de lux din întreaga țară, fiind întotdeauna cu un pas înaintea tendințelor și a cererii de pe piață”, a adăugat Manta.