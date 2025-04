Calina Roman a mai distrus un apartament! ”Petreceri, fumat, băut…” Cum a păcălit-o pe proprietară

Calina Roman loveşte din nou, de această dată cu o situaţie ceva mai veche, dar pe care, proprietara apartamentului nu a putut-o uita. Pentru că da, vorbim tot despre o pagubă pe care nepoata fostului premier a făcut-o într-unul dintre apartamentele în care a stat. Tânăra a crezut că odată cu locul, schimbă şi norocul, dar nu s-a întâmplat aşa. CANCAN.RO are toate detaliile.

Calina Roman a schimbat de-a lungul timpului mai multe apartamente, dar nu pentru că nu şi-ar fi găsit o locuinţă pe placul ei, ci pentru că de fiecare dată a fost dată afară cu scandal. După ce în urmă cu două zile v-am povestit ce s-a întâmplat cu ultimul domiciliu închiriat (VEZI AICI DETALIILE ULUITOARE), revenim cu o nouă situaţie la fel de gravă!

Calina Roman, petreceri, scandaluri şi pagubă de mii de euro!

În urmă cu aproape doi ani, nepoata lui Petre Roman, la vremea respectivă tot într-o relaţie, a decis să se mute alături de partanerul ei. Nu a fost greu să găsească un apartament pe placul lor, au apelat la ajutorul unui agent imobiliar şi imediat au încheiat un contract. Ceea ce nu ştia proprietara e dezastrul ce avea să urmeze. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, femeia a dezvăluit calvarul prin care a trecut în cele trei luni în care tânăra a locuit sub acoperişul său.

„Şi eu am avut un apartament într-un complex din Pipera unde Calina a stat 3 luni şi efectiv mi l-a devastat. În 2023, din septembrie până în noiembrie a stat acolo, i-am închiriat apartamentul printr-un agent imobiliar. Iniţial nu am ştiut cine e, la început a fost foarte drăguţă şi gingaşă, dar ulterior s-a transformat într-o fiară. Am chemat şi poliţia, vecinii erau deranjaţi, mă sunau tot timpul pentru că făceau petreceri pe balcon”, a povestit proprietara apartamentului.

Deşi la început relaţia lor părea una foarte bună, sfârşitul a fost un dezastru după cum povesteşte fosta proprietară. După experienţa cu Calina Roman, femeia a decis să îşi vândă locuinţa pentru că nu a mai vrut să treacă prin experienţa pe care nu o va uita niciodată! Şi în acet caz, mama şatenei, Catinca, a intervenit pentru a rezolva situaţia, însă a fost prea târziu şi… degeaba.

„Începutul relaţiei noastre a fost unul extraordinar de bun, era foarte prietenoasă, dar la finalul colaborării am fost nevoită să îi dau cu forţa afară. Mi-a lăsat o pagubă de câteva mii de euro, a avut şi un câine, deşi eu de la bun început i-am spus că nu accept animale de companie, vă imagininaţi ce făceau acolo. Petreceri, beau, fumau. Cert este că am fost extrem de supărată şi dezamăgită. Până la urmă l-am şi vândut, acesta a fost şi motivul, după această experienţă. Am trimis pe cineva să facă curat acolo pentru că era dezastru, apoi l-am pus la vânzare. Chiria pe cele trei luni am primit-o, dar greu, de fiecare dată trebuia să o sun să îmi dea banii, să îi spun să îşi plătească facturile. Norocul meu a fost că nu a stat prea mult. Ultimele facturi nu le-a mai plătit, s-a comportat foarte urât, ţipa foarte tare la mine, era deranjată că o sunam să îi cer banii pentru chirie. La un moment dat nu îmi mai răspundea la telefon, vecinii mă sunau pentru că făceau pe acolo scandal. Trebuie să se ferească toată lumea de ei din oraşul acesta să le mai închirieze pentru că îşi bate joc efectiv.

Ea era cu un alt tip atunci, dar aceeaşi poveste, şi aş vrea să ştie lumea să nu le mai închirieze pentru că sunt producători de pagube de case. Pe mine m-a făcut cu capul o puştoaică. Vă daţi seama dacă eu am vândut apartamentul din cauza ei. M-a sunat inclusiv mama ei să mă întrebe ce s-a întâmplat şi să îmi spună că fata ei este un copil educat, că nu are nicio vină, din contră nu s-a dovedit asta! Încă o dată vreau să specific, să trag un semnal de alarmă să nu le mai închirieze nimeni. Să se ducă să îşi cumpere, să fie ea proprietar şi să vadă ce înseamnă să ai o casă! Are impresia că dacă închiriază o casă are voie să facă ce vrea acolo. Nu e aşa!”, a povestit o altă victimă a Calinei Roman.

