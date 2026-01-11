Ninsorile închid iar școlile din România! Ce județe au suspendat cursurile luni, 12 ianuarie, potrivit Ministerul Educației

Aproximativ 2.200 de elevi și preșcolari din mai multe unități de învățămând din țară nu vor merge la școală luni, 12 ianuarie 2026. Din cauza ninsorilor ebundente din ultimel zile, cursurile se vor desfășura în online. Iată care sunt județele în care orele de curs fizic au fost suspendate.

Până marți, 13 ianuarie 2026, administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de de vreme rea, ninsori și intensificări ale vântului în mai multe județe din partea nordică a țării.

Școlile unde cursurile fizice au fost suspendate

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile din ultimele zile, în 6 unități de învățământ, câte una în fiecare din județele Bistrița-Năsăud, Olt, Timiș și Argeș, orele de curs se vor desfășura în online. În total, aproximativ 2.200 de elevi/preșcolari vor sta acasă în ziua de luni, 12 ianuarie 2026. De asemenea, într-o școală din Țăndărei (învățământ gimnazial și primar) cursurile se vor efectua online din cauza unei defecțiuni la central termică a unității.

„Potrivit datelor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene în cursul zilei de astăzi (ora de referinţă: 18.00), din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, luni, 12 ianuarie 2026, cursurile se vor desfăşura online în şase unităţi de învăţământ (totalizând aproximativ 2.200 de elevi/preşcolari), câte una în fiecare dintre judeţele: Argeş, Arad, Dolj, Gorj, Olt şi Timiş”, arată Ministerul Educaţiei.

În alte trei unități de învățământ din Argeș, Bistrița-Năsăud și Olt orele de curs au fost suspendate temporar, urmând ca orele de curs să fie recuperate în următoarele zile.

„În trei unități de învățământ, totalizând aproximativ 100 de elevi, câte una în fiecare dintre județele Argeș, Bistrița-Năsăud, Olt, activitatea didactică va fi suspendată, urmând ca orele să fie recuperate. Situația este dinamică și va fi actualizată, în funcție de evoluție”, s-a mai precizat în document.

