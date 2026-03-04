Incendiu puternic într-un apartament din Găești. 21 de oameni au ajuns în stradă

În noaptea de marți spre miercuri (3-4 martie 2026), un incendiu puternic a avut loc într-un bloc de locuințe din Găești, de pe strada 1 Decembrie. În urma degajărilor mari de fum de pe casa scării, 21 de persoane (16 adulți și 5 minori) au fost evacuate în stradă.
Incendiu devastator într-un apartament din Găești. Alerta s-a dat în jurul orei 04.00, în dimineața zilei de marți spre miercuri (3-4 martie). Focul a izbucnit într-o locuință situată de pe strada 1 Decembrie din oraș.
La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Detașamentului Găești, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială SMURD. Salvatorii au acționat prompt pentru localizarea și stingerea flăcărilor, care au cuprins o suprafață de 70 metri pătrați.
În urma investigațiilor, autoritățile urmează să identifice cauza producerii incendiului. Din cauza degajărilor mari de fum din bloc, 16 adulți și 5 copii au fost evacuați în siguranță. Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.
„În jurul orei 04:07 am fost solicitați să intervenim în cazul unui incendiu produs la un apartament din orașul Găești, pe strada 1 Decembrie.
Detașamentul de Pompieri Găești a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială SMURD.
La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta în interiorul apartamentului, afectând o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați. În urma degajărilor de fum pe casa scării, au fost evacuați 16 adulți și 5 copii. Aceștia nu au necesitat îngrijiri medicale.”, se arată în comunicatul ISU Dâmbovița.
