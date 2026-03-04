Incendiu puternic într-un apartament din Găești. 21 de oameni au ajuns în stradă

În noaptea de marți spre miercuri (3-4 martie 2026), un incendiu puternic a avut loc într-un bloc de locuințe din Găești, de pe strada 1 Decembrie. În urma degajărilor mari de fum de pe casa scării, 21 de persoane (16 adulți și 5 minori) au fost evacuate în stradă.

Incendiu devastator într-un apartament din Găești. Alerta s-a dat în jurul orei 04.00, în dimineața zilei de marți spre miercuri (3-4 martie). Focul a izbucnit într-o locuință situată de pe strada 1 Decembrie din oraș.

21 de persoane din bloc au fost evacuate

La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Detașamentului Găești, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială SMURD. Salvatorii au acționat prompt pentru localizarea și stingerea flăcărilor, care au cuprins o suprafață de 70 metri pătrați.

În urma investigațiilor, autoritățile urmează să identifice cauza producerii incendiului. Din cauza degajărilor mari de fum din bloc, 16 adulți și 5 copii au fost evacuați în siguranță. Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„În jurul orei 04:07 am fost solicitați să intervenim în cazul unui incendiu produs la un apartament din orașul Găești, pe strada 1 Decembrie. Detașamentul de Pompieri Găești a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială SMURD. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta în interiorul apartamentului, afectând o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați. În urma degajărilor de fum pe casa scării, au fost evacuați 16 adulți și 5 copii. Aceștia nu au necesitat îngrijiri medicale.”, se arată în comunicatul ISU Dâmbovița.

