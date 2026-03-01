Cum reușesc turiștii să scape din Dubai. Drumul de 4 ore și jumătate cu maşina care le deschide accesul spre Europa

Turiștii blocați în Dubai, în urma tensiunilor recente și a închiderii spațiului aerian, au început să caute soluții rapide pentru a părăsi zona.

Una dintre variantele tot mai discutate este deplasarea cu mașina până în Oman, o rută de aproximativ patru ore și jumătate, care le permite apoi accesul la zboruri către numeroase destinații europene.

Cum reușesc turiștii să scape din Dubai

Mulți dintre cei aflați în Emirate au descoperit că drumul terestru până la Muscat poate deveni o alternativă viabilă în lipsa zborurilor directe din Dubai. Odată ajunși la Aeroportul Internațional Muscat, pasagerii pot rezerva curse comerciale, zboruri private sau conexiuni către alte huburi aeriene, ceea ce le oferă șansa de a ajunge relativ rapid în Europa.

În grupurile de turiști, această opțiune este intens discutată, iar disponibilitatea de a călători până în Oman este tot mai mare.

„Din Muscat, putem zbura oriunde în Europa, inclusiv Geneva, unde este sediul nostru. Ne acceptăm orice destinație și orice avion”, se arată într-un mesaj transmis de un grup de călători.

Drumul de 4 ore și jumătate cu maşina care le deschide accesul spre Europa

Pentru mulți români aflați în vacanță sau în excursii școlare în statele din Golf, situația a devenit complicată după izbucnirea conflictului și suspendarea zborurilor. Printre cei afectați se numără și un grup de 28 de elevi aflați într-o excursie alături de profesoara lor, precum și numeroase familii care nu mai pot reveni în țară pe rutele obișnuite.

Criza s-a amplificat după incidentul de la Aeroportul Internațional Dubai, unde o dronă iraniană a lovit o zonă a terminalelor, provocând evacuarea imediată a pasagerilor și a personalului.

În aceeași seară, un incendiu puternic a izbucnit la hotelul Fairmont The Palm, în urma unei rachete iraniene, soldându-se cu patru răniți. Autoritățile au transmis că pagubele de la aeroport au fost limitate, iar intervenția echipelor de urgență a fost rapidă.

„Dubai Airports confirmă că o sală de așteptare a Aeroportului Internațional Dubai (DXB) a suferit daune minore în urma unui incident, care a fost rapid rezolvat. Echipele de intervenție în caz de urgență au fost imediat mobilizate și gestionează situația în coordonare cu autoritățile competente. Patru membri ai personalului au suferit leziuni și au primit îngrijiri medicale imediate. Datorită planurilor de urgență deja existente, majoritatea terminalelor au fost evacuate în prealabil de pasageri.”, au transmis reprezentanții aeroportului.

