Panică printre românii din Emirate, după ce au început atacurile: ”Voiam să plecăm în Riad, apoi am aflat că a fost bombardat”

O româncă stabilită în Emiratele Arabe Unite a trecut prin momente de panică alături de familia sa, după ce în Abu Dhabi s-au auzit mai multe bubuituri puternice, pe care aceasta le-a asociat cu izbucnirea unui posibil conflict.

Femeia a povestit totul într-un videoclip postat pe TikTok, unde a descris pas cu pas cum a reacționat în momentul în care a realizat că zgomotele nu sunt întâmplătoare.

Panică printre românii din Emirate, după ce au început atacurile

Femeia spune că totul s-a petrecut în jurul prânzului, iar primele sunete au fost suficient de clare încât să o alarmeze.

„Locuim în Abu Dhabi și se pare că tocmai a început războiul. S-au auzit de la noi din casă mai multe bubuieli repetate, de acum vreo oră și ceva. Era 12:30 ceasul.”

Aceasta povestește că primele bubuituri au fost interpretate de fiul ei ca fiind artificii, însă repetarea lor la intervale scurte a schimbat complet atmosfera. Sunetele au continuat, iar familia a început să se pregătească pentru o eventuală evacuare.

„Prima dată am auzit vreo 3-4 bubuieli, fiul meu credea că sunt artificii. După 10-15 minute s-au auzit iar și iar și continuă.”

În acel moment, femeia și-a luat familia și au început să strângă lucrurile esențiale. Aceştia au pregătit ghiozdane cu acte, bani, apă și câteva haine, încercând să reacționeze cât mai rapid.

„Ne-am făcut ghiozane repede cu pașapoarte, acte, am scos bani cash, baterie externă, apă, am luat și niște hanorace, ceva de mâncare.”

”Voiam să plecăm în Riad, apoi am aflat că a fost bombardat”

Pentru că nu aveau un adăpost special, au decis să se retragă în parcarea subterană a clădirii, considerând-o cel mai sigur loc disponibil. Acolo s-au întâlnit și cu alți români, unii dintre ei abia aterizați în Emirate.

„Şi am venit în parcarea subterană, că shelter n-avem. Au mai venit niște prieteni români la noi, unii din ei tocmai ce aterizaseră la fix 12.30 din Maldive.”

Inițial, familia plănuia să plece spre Riad pentru a zbura mai departe, însă în doar câteva minute au aflat că și acel oraș fusese bombardat, ceea ce le-a anulat complet planurile.

„Noi plănuisem să plecăm în Ryiadh să zburăm de acolo către oriunde, însă în 5 minute am aflat că și Riadul a fost bombardat.”

Situația a devenit și mai tensionată după ce au primit o alertă oficială pe telefon, care îi îndemna să se adăpostească în subteran. În jurul lor, vecinii fie coborau în parcare, fie plecau cu mașinile oriunde ar fi existat o cale de scăpare.

„Am primit după aia alertă pe telefon cu toții, unde ni s-a spus clar să ne adăpostim la subteran undeva. Mai mulți vecini vin în parcare, pleacă cu mașinile, nu știu unde și de ce.”

În final, femeia încheie videoclipul spunând că nu le rămâne decât să aștepte în parcare, fără să știe ce urmează.

„So here we are. Stăm aici și atât.”

