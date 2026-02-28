Acasă » Exclusiv » Ariadna de la Buzz House, impresionată de Ianis Hagi: „E cel mai frumos băiat din România”

Ariadna de la Buzz House, impresionată de Ianis Hagi: „E cel mai frumos băiat din România”

De: Delina Filip 28/02/2026 | 17:52
Ariadna, una dintre influencerițele care s-au remarcat în Buzzhouse sezonul 3 a fost invitată în podcastul Zvon by CANCAN.RO, acolo unde a răspuns celor mai picante întrebări și a făcut o retrospectivă asupra relațiilor sale. Tânăra a vorbit despre tiparul ei de bărbat și despre ce consideră ea un „red flag” într-o relație. În plus, fosta concurentă Buzz House a spus ce bărbat din România i se pare cel mai atrăgător. Vă spunem doar atât pentru moment: e vorba despre un celebru fotbalist, recent căsătorit.

Ariadna a fost invitata din această săptămână din cadrul podcastului Zvon. Într-o oră de dialog, discuția a atins și subiecte controversate, dar și fierbinți. Întrebată ce bărbat este cel mai atrăgător din România, Ariadna a răspuns, fără ocolișuri, că Ianis Hagi este pe gustul ei. În plus, tânăra a punctat și calitățile pe care le apreciază la un partener, cum gestionează relațiile cu prietenii acestuia și ce comportamente nu ar tolera niciodată într-o relație.

Ariadna, dezvăluiri exclusive la Zvon: „Ianis Hagi, cel mai frumos bărbat din România”

Miruna: Care e cel mai frumos bărbat din România?

Ariadna: Ianis Hagi.

Ariadna consideră că cel mai frumos bărbat din România este Ianis Hagi
Ariadna consideră că cel mai frumos bărbat din România este Ianis Hagi

Miruna: Cea mai reală persoană de pe internet?

Ariadna: Eu.

Miruna: Persoana care nu este ce pare pe internet?

Ariadna: Nimeni nu este ceea ce pare.

Miruna: Cel mai bun trapper din România?

Ariadna: Petre Ștefan.

Miruna: Iubit trapper sau iubit fotbalist?

Ariadna: Fotbalist.

Influencerița e de acord ca iubitul ei să aibă o „cea mai bună prietenă”

Acum, că am aflat că Ariadnei îi plac fotbaliștii (în special de Ianis Hagi), am fost curioși să aflăm care este tiparul ei de bărbat și ce este pentru ea „Hot” și ce consideră „red flag”.

Miruna: Are o situație financiară bună, dar nu îți acordă multă atenție?

Ariadna: Hot, nu trebuie atenție nonstop, dar să fie acolo când am nevoie.

Miruna: Își petrece timpul doar cu tine, dar are o prietenă cea mai bună cu care se sună pe facetime?

Ariadna: Nu mă deranjează dacă o cunosc și eu.

Miruna: E cântăreț de succes, dar face poze cu toate fanele lui?

Ariadna: Nu mă dernajează, e jobul lui.

Ce își dorește influencerița de la o relație
Ce își dorește influencerița de la o relație

Miruna: Sunteți împreună de ceva timp, iar el încă are poze cu fosta în telefon?

Ariadna: Red flag.

Miruna: Iese în club săptămânal, dar nu te invită să ieși cu el?

Ariadna: Red flag.

ACCESEAZĂ ȘI: Decizia luată de Elena Tănase, imediat după ce s-a căsătorit cu Ianis Hagi. Gestul i-a luat prin surprindere pe toți!

CITEȘTE ȘI: NANA dă cărțile pe față în primul episod din Zvon! Ce spune despre Românii au Talent, succes și bârfele care i-au urmărit cariera

 

