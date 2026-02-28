Albert NBN: „Un contract puternic peste Ocean”! Artistul are ghinion în dragoste, dar a bifat jackpotul în carieră

Albert NBN a fost alături de prietenul lui bun, Selly, la evenimentul în cadrul căruia s-a anunțat cel mai recent artist internațional care va apărea pe scena Beach, Please!, Yeat. Artistul ne-a oferit o informație bombă legată de contractul internațional pe care și-a pus deja semnătura. CANCAN.RO a stat de vorbă cu el și a aflat că urmează colaborări cu artiști mari, dar și că tânărul este singur-singurel. Toate detaliile, în articol.

Albert NBN atrăgea atenția în urmă cu patru luni cu apariții alături de internaționali ca Swae Lee, Kodak Black sau Mike Will Made It. Acum, tot pentru CANCAN.RO, artistul a oferit informația momentului: urmează colaborări cu artiști mari de peste Ocean, iar contractul a fost deja semnat. Astfel, fanii lui Beto trebuie să se pregătească de surprize mari. Cu toate astea, rapperul ne-a mărturisit că nu va renunța niciodată la țara lui, România. Dacă pe plan profesional îi merge excepțional, Albert NBN nu ne poate spune același lucru și despre viața amoroasă.

Selly aruncă bomba despre Albert NBN: „Un contract extrem de puternic”

Selly: Avem un artist internațional aici (n.r. Albert NBN).

CANCAN.RO: Ce părere ai de venirea lui Yeat?

Albert NBN: O părere foarte bună, adică tot ce înseamnă Beach, Please! n-are cum să nu te șocheze, mai ales anul ăsta.

Selly: Fac și eu un anunț în exclusivitate, nu vreau să dau multe detalii. Beto a primit astăzi un contract pe e-mail extrem de puternic. Nu vreau să vă spun mai mult.

CANCAN.RO: De la tine?

Selly: Nu de la mine, nu, de la cineva de peste ocean.

CANCAN.RO: Și vrei tu să ne spui mai multe?

Selly: A pus semnătura pe foaie. Atât vă zic.

CANCAN.RO: Știu că ne-ai spus în urmă cu ceva timp că îți place peste Ocean și chiar ai vrea să te muți acolo.

Albert NBN: De mutat nu o să mă mut niciodată pentru că n-aș putea să-mi las țara în spate. Aici e țara mea, nu pot să plec niciodată, mai ales cu tot ce se întâmplă în România, Nibiru, Beach, Please!, am oamenii mei aici, n-aș putea să plec niciodată. Dar să fiu stabilit și în America și aici, da, 100%.

CANCAN.RO: Și ce urmează? O colaborare cu cineva mare, să înțeleg.

Albert NBN: Clar, mai multe colaborări.

Selly: E un contract de lungă durată, să spun așa. Dar nu-ți pot spune mai multe.

Albert NBN: Uite, n-ai cum să compari România și America. Sunt chestiile foarte diferite. Cluburile sunt altfel, lumea e altfel.

CANCAN.RO: Ce-ți place mai mult acolo?

Albert NBN: Ce-mi place mai mult acolo e că e altă țară, e populația mai mare. Adică dacă bubui, ai mai multă expunere.

CANCAN.RO: Sunt sigură că o să apari alături de nume mari și o să te folosește treaba asta.

Albert NBN: 100%. Ați auzit bine ce a zis fratele meu.

CANCAN.RO: Urmează melodii în engleză, să înțeleg.

Albert NBN: Da, dar și în română. Engleză cu română.

CANC AN.RO: Adică duci și româna noastră peste Ocean?

Albert NBN: Normal, dacă oamenii care m-au apreciat m-au susținut până acolo, trebuie să le ridic și eu cota lor, nu?

CANCAN.RO: Spune-mi acum, într-un final, fetele noastre sau fetele din State?

Albert NBN: Ambele, ambele. Fetele din România sunt cele mai frumoase femei din toată lumea. Dar n-ai cum să compari, sunt două chestii diferite.

CANCAN.RO: Și tu, pe plan personal, cum ești?

Albert NBN: Momentan îmi văd de cariera mea.

CANCAN.RO: Deci te axezi pe carieră, ești singur, să înțeleg.

Albert NBN: Eu sunt singur, dar nu sunt.

CANCAN.RO: Păi ești sau nu ești? Trebuie să ne spui!

Albert NBN: Nu, chiar sunt.

CANCAN.RO: Deci cauți ceva sau nu ai timp de o relație?

Albert NBN: Iubirea nu se caută, se găsește.

CANCAN.RO: Am înțeles, deci le invităm pe domnișoare să îl caute ele pe Albert.

Albert NBN: Da, exact.

