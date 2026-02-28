Alimentul de post care ne face de 2 ori mai inteligenți, potrivit dr. neurochirurg Vlad Ciurea

Un aliment simplu, accesibil și frecvent întâlnit în perioada postului atrage atenția specialiștilor în nutriție pentru rolul său în susținerea funcțiilor cognitive: nuca. Promovată constant pentru efectele sale benefice asupra creierului de către Vlad Ciurea, nuca este considerată una dintre cele mai valoroase surse vegetale de nutrienți esențiali pentru activitatea neuronală.

În contextul unei alimentații fără produse de origine animală, menținerea performanței mentale poate deveni o provocare. Organismul are nevoie de combustibil de calitate pentru a susține procesele de memorie, concentrare și învățare, iar nucile oferă o combinație rară de grăsimi sănătoase, antioxidanți și micronutrienți care sprijină direct aceste funcții.

Nuca ne poate face de 2 ori mai inteligenți

Structura miezului de nucă, asemănătoare cu cea a emisferelor cerebrale, este adesea invocată ca simbol al legăturii dintre acest aliment și sănătatea creierului. Dincolo de analogia vizuală, compoziția nutrițională explică în mod concret impactul său benefic. Nucile conțin cantități importante de acizi grași Omega-3 de origine vegetală, în special acid alfa-linolenic. Acești acizi grași sunt implicați în menținerea integrității membranelor neuronale și contribuie la transmiterea eficientă a impulsurilor nervoase. Consumul regulat este asociat cu o mai bună capacitate de învățare și o funcționare mai stabilă a sistemului nervos.

Pe lângă aportul de grăsimi esențiale, nucile se remarcă prin conținutul ridicat de antioxidanți naturali. Creierul este unul dintre organele cele mai vulnerabile la stresul oxidativ, un proces biologic asociat cu îmbătrânirea celulară și cu declinul cognitiv progresiv. Antioxidanții contribuie la neutralizarea radicalilor liberi și la protejarea țesutului nervos, reducând riscul deteriorării premature a celulelor cerebrale. Această protecție este relevantă atât pe termen scurt, pentru menținerea clarității mentale, cât și pe termen lung, pentru conservarea funcțiilor cognitive.

Un alt avantaj important al nucilor este densitatea lor energetică. Creierul consumă o cantitate semnificativă de energie, iar variațiile bruște ale glicemiei pot duce la stări de oboseală mentală, dificultăți de concentrare și senzația de „ceață cerebrală”. Nucile furnizează energie stabilă datorită conținutului echilibrat de grăsimi, proteine vegetale și fibre, fără a produce fluctuații rapide ale nivelului de zahăr din sânge. Astfel, ele pot susține vigilența și capacitatea de concentrare pe parcursul zilei.

În perioada postului, integrarea nucilor în alimentația zilnică poate contribui la echilibrarea meniului din punct de vedere nutrițional. Ele pot fi consumate ca gustare între mese, pot fi adăugate în preparate pe bază de ovăz, salate sau combinații cu fructe, oferind atât sațietate, cât și suport metabolic pentru activitatea cerebrală. Prezența vitaminelor din complexul B, a magneziului și a polifenolilor completează profilul nutritiv, susținând funcționarea sistemului nervos și reducând efectele stresului cotidian.

Alimentul care te scapă de insomnii și stres, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”A apărut pentru prima oară în Europa”

Desertul care ne fură tinerețea, conform medicului nutriționist Mihaela Bilic