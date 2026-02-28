Acasă » Știri » Alimentul de post care ne face de 2 ori mai inteligenți, potrivit dr. neurochirurg Vlad Ciurea

Alimentul de post care ne face de 2 ori mai inteligenți, potrivit dr. neurochirurg Vlad Ciurea

De: Anca Chihaie 28/02/2026 | 13:56
Alimentul de post care ne face de 2 ori mai inteligenți, potrivit dr. neurochirurg Vlad Ciurea

Un aliment simplu, accesibil și frecvent întâlnit în perioada postului atrage atenția specialiștilor în nutriție pentru rolul său în susținerea funcțiilor cognitive: nuca. Promovată constant pentru efectele sale benefice asupra creierului de către Vlad Ciurea, nuca este considerată una dintre cele mai valoroase surse vegetale de nutrienți esențiali pentru activitatea neuronală.

În contextul unei alimentații fără produse de origine animală, menținerea performanței mentale poate deveni o provocare. Organismul are nevoie de combustibil de calitate pentru a susține procesele de memorie, concentrare și învățare, iar nucile oferă o combinație rară de grăsimi sănătoase, antioxidanți și micronutrienți care sprijină direct aceste funcții.

Nuca ne poate face de 2 ori mai inteligenți

Structura miezului de nucă, asemănătoare cu cea a emisferelor cerebrale, este adesea invocată ca simbol al legăturii dintre acest aliment și sănătatea creierului. Dincolo de analogia vizuală, compoziția nutrițională explică în mod concret impactul său benefic. Nucile conțin cantități importante de acizi grași Omega-3 de origine vegetală, în special acid alfa-linolenic. Acești acizi grași sunt implicați în menținerea integrității membranelor neuronale și contribuie la transmiterea eficientă a impulsurilor nervoase. Consumul regulat este asociat cu o mai bună capacitate de învățare și o funcționare mai stabilă a sistemului nervos.

Pe lângă aportul de grăsimi esențiale, nucile se remarcă prin conținutul ridicat de antioxidanți naturali. Creierul este unul dintre organele cele mai vulnerabile la stresul oxidativ, un proces biologic asociat cu îmbătrânirea celulară și cu declinul cognitiv progresiv. Antioxidanții contribuie la neutralizarea radicalilor liberi și la protejarea țesutului nervos, reducând riscul deteriorării premature a celulelor cerebrale. Această protecție este relevantă atât pe termen scurt, pentru menținerea clarității mentale, cât și pe termen lung, pentru conservarea funcțiilor cognitive.

Un alt avantaj important al nucilor este densitatea lor energetică. Creierul consumă o cantitate semnificativă de energie, iar variațiile bruște ale glicemiei pot duce la stări de oboseală mentală, dificultăți de concentrare și senzația de „ceață cerebrală”. Nucile furnizează energie stabilă datorită conținutului echilibrat de grăsimi, proteine vegetale și fibre, fără a produce fluctuații rapide ale nivelului de zahăr din sânge. Astfel, ele pot susține vigilența și capacitatea de concentrare pe parcursul zilei.

În perioada postului, integrarea nucilor în alimentația zilnică poate contribui la echilibrarea meniului din punct de vedere nutrițional. Ele pot fi consumate ca gustare între mese, pot fi adăugate în preparate pe bază de ovăz, salate sau combinații cu fructe, oferind atât sațietate, cât și suport metabolic pentru activitatea cerebrală. Prezența vitaminelor din complexul B, a magneziului și a polifenolilor completează profilul nutritiv, susținând funcționarea sistemului nervos și reducând efectele stresului cotidian.

Alimentul care te scapă de insomnii și stres, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”A apărut pentru prima oară în Europa”

Desertul care ne fură tinerețea, conform medicului nutriționist Mihaela Bilic

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Maria Petrișor, o voluntară de 20 de ani, a salvat viața unui bărbat care s-a prăbușit pe stradă. Nu a stat deloc pe gânduri
Știri
Maria Petrișor, o voluntară de 20 de ani, a salvat viața unui bărbat care s-a prăbușit pe stradă.…
Amenda uriașă pe care o primesc șoferii care accelerează când văd culoarea galbenă a semaforului. Când ai voie să treci
Știri
Amenda uriașă pe care o primesc șoferii care accelerează când văd culoarea galbenă a semaforului. Când ai voie…
MAE, alertă maximă pentru Israel: români, nu călătoriți. Spațiul aerian a fost închis
Mediafax
MAE, alertă maximă pentru Israel: români, nu călătoriți. Spațiul aerian a fost închis
Tensiunile cresc în Orient: După atacurile SUA-Israel, Iranul atacă bazele americane din regiune. Liderul Khamenei a părăsit țara
Gandul.ro
Tensiunile cresc în Orient: După atacurile SUA-Israel, Iranul atacă bazele americane din regiune....
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea...
Președintele Serbiei, avertisment pentru Novak Djokovic. Politica nu se negociază nici măcar cu el. „I-aș spune-o și mai ferm”
Adevarul
Președintele Serbiei, avertisment pentru Novak Djokovic. Politica nu se negociază nici măcar cu...
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce afaceriști cu legături în Rusia au fost implicați în contract
Digi24
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce...
Trump confirmă că SUA au început „operațiuni militare majore” în Iran
Mediafax
Trump confirmă că SUA au început „operațiuni militare majore” în Iran
Parteneri
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Horoscop săptămâna 28 februarie - 6 martie. Cele 4 zodii care vor fi protejate de Dumnezeu până de Ziua Femeii
Click.ro
Horoscop săptămâna 28 februarie - 6 martie. Cele 4 zodii care vor fi protejate de...
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora libertății”, dar rezultatul este imprevizibil
Digi 24
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora...
VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc
Digi24
VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce...
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor.ro
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Funcție exclusivă Apple, acum disponibilă și pe Samsung
go4it.ro
Funcție exclusivă Apple, acum disponibilă și pe Samsung
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
Descopera.ro
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Tensiunile cresc în Orient: După atacurile SUA-Israel, Iranul atacă bazele americane din regiune. Liderul Khamenei a părăsit țara
Gandul.ro
Tensiunile cresc în Orient: După atacurile SUA-Israel, Iranul atacă bazele americane din regiune. Liderul Khamenei...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Albert NBN: „Un contract puternic peste Ocean”! Artistul are ghinion în dragoste, dar a ...
Albert NBN: „Un contract puternic peste Ocean”! Artistul are ghinion în dragoste, dar a bifat jackpotul în carieră
BANCUL ZILEI | Criza bărbaților de 40 de ani
BANCUL ZILEI | Criza bărbaților de 40 de ani
Maria Petrișor, o voluntară de 20 de ani, a salvat viața unui bărbat care s-a prăbușit pe stradă. ...
Maria Petrișor, o voluntară de 20 de ani, a salvat viața unui bărbat care s-a prăbușit pe stradă. Nu a stat deloc pe gânduri
Amenda uriașă pe care o primesc șoferii care accelerează când văd culoarea galbenă a semaforului. ...
Amenda uriașă pe care o primesc șoferii care accelerează când văd culoarea galbenă a semaforului. Când ai voie să treci
Compania mare din România care va concedia 5.500 de oamenii. Pierderile au fost uriașe
Compania mare din România care va concedia 5.500 de oamenii. Pierderile au fost uriașe
Câte animale poate avea un român care locuiește la curte. Ce prevede legea
Câte animale poate avea un român care locuiește la curte. Ce prevede legea
Vezi toate știrile
×