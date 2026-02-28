Acasă » Altceva Podcast » Câte animale poate avea un român care locuiește la curte. Ce prevede legea

Câte animale poate avea un român care locuiește la curte. Ce prevede legea

De: Iancu Tatiana 28/02/2026 | 12:01
Câte animale poate avea un român care locuiește la curte. Ce prevede legea
Câte animale poate avea un român care locuiește la curte

Potrivit legislației din România, nici dacă stai la curte nu poți avea un număr mare de animale, mai ales dacă ești condiționat de racordarea la rețelele de alimentare cu apă și canalizare. Chiar dacă necuvântătoarele se află pe proprietatea proprie, nu o părăsesc și nu deranjează vecinii, tot nu ai permisiunea să ai un număr mai mare decât cel impus de lege. Totuși, pentru a deține un număr oricât de mic de vietăți, trebuie să respecți legile privind protecția animalelor.

Oamenii care nu respectă normele în ceea ce privește plasarea adăposturilor, deținerea, îngrijirea și tratarea animalelor pot fi sancționați cu până la 12.000 de lei, precum și riscul confiscării animalelor, ori al urmăririi penale.

Câte animale sunt permise la curte

Totul depinde în mare parte de niște factori care constau în igienă, condițiile de viață adecvate și distanța dintre căminul animalelor și casele vecinilor. În acest sens, potrivit legii, dacă o locuință nu beneficiază de racordarea la rețelele publice de apă și canalizare, nu poate avea mai mult de șase animale, indiferent de specie: vaci, porci, oi, capre sau cai.

Numărul crește atunci când vorbim de păsări. Crescătorii au voie să dețină în curte un număr de maximum 50 de găini, curcani, rațe sau gâște. Dar, indiferent de animale, adăposturile lor nu trebuie să depășească distanța legală de 10 m față de imobilele vecinilor.

Câte animale poate avea un român care locuiește la curte
Câte animale poate avea un român care locuiește la curte

Diferențele dintre persoanele care beneficiază de condiții de igienă și cele care nu sunt racordate la rețeaua publică de apă și canalizare sunt semnificative, iar numărul animalelor aflate în grijă crește. Oamenii pot deține un număr de maximum doi cai, cinci vaci și cinci porci, 15 ovine și caprine și, respectiv, până la 50 de păsări. Și pentru aceștia se aplică același interval de 10 m între țarcuri și casa vecinilor.

Conform Legii nr. 205/2004, cei care cresc animale au obligații clare referitoare la protecția acestora. În primul rând, animalele trebuie să aibă un adăpost curat, rezistent la condițiile meteorologice. Mai mult decât atât, animalele trebuie să fie ocrotite, să aibă destul spațiu și să aibă parte de aprovizionare constantă de apă și hrană.

