Amenda uriașă pe care o primesc șoferii care accelerează când văd culoarea galbenă a semaforului. Când ai voie să treci

Dacă ai tendința să-ți continui traseul atunci când culoarea galben este afișată la semafor, acest lucru te va costa. Chiar dacă ai ceva urgent de rezolvat, pe polițiști nu îi va interesa, din contră, te vor taxa și penaliza destul destul de grav. Totuși, există și excepții în care oamenii legii vor fi îngăduitori, doar că sunt destul de rare. Codul Rutier menționează clar că șoferii trebuie să oprească atunci când apare culoarea galbenă, iar cei care nu fac asta, săvârșesc, de fapt, o contravenție care se taxează și cu 1.450 de lei.

Șoferii care nu respectă legea vor fi amendați și vor primi puncte de penalizare. Așa că, în loc ca aceștia să meargă pe premisa „era galben, nu am putut opri”, ar trebui să oprească imediat cum semaforul indică această culoare, dacă nu cumva vor să plătească o amendă usturătoare.

Excepții rare

Potrivit OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice:

Art. 4, alin. (2): Culoarea galbenă a semaforului obligă conducătorii de vehicule să oprească în fața liniei de stopare sau, în lipsa acesteia, în fața semaforului, cu excepția situației în care, la apariția acestei culori, se află atât de aproape de linia de stopare încât nu mai pot opri în condiții de siguranță, este menționat în Monitorul Oficial.

Ceea ce înseamnă că, singura condiție în care această abatere de la reguli să fie justificată este ca șoferul să evite producerea unui accident. Dacă vehiculul aflat în spatele mașinii care se poziționa în fața semaforului este predispus la ciocnire, atunci forțarea semaforului este acceptată.

Dacă atunci când accelerezi și semaforul afișează culoarea galbenă, iar partea din spate a mașinii se află pe linia semaforului în momentul în care s-a trecut la culoarea roșie, ai încălcat legea. Potrivit Monitorului Oficial, această faptă este încadrată în clasa a II-a de sancțiuni contravenționale și riști să rămâi fără permisul de conducere pentru maximum 60 de zile, relatează Libertatea.

Dacă „treci pe galben” poți să primești 4 și 5 puncte amendă, care valorează o sumă de bani cuprinsă între 865 de lei și 1081,25 lei. La această sumă se mai adaugă și o pedeapsă care constă în acordarea a 3 puncte de penalizare pe permis.

