Ce salariu are un șofer la o firmă de distribuție sau curierat. Ce bacșiș face zilnic

Un permis auto de categoria B poate deschide accesul către locuri de muncă mai bine plătite decât unele profesii care necesită studii superioare, inclusiv cea de profesor.

Mai mult, în majoritatea cazurilor, responsabilitățile sunt reduse, iar salariul poate fi obţinut cu uşurinţă.

Ce salariu are un şofer la o firmă de distribuţie sau curierat

Tot mai mulți angajatori caută șoferi pentru autoutilitare, o activitate pentru care nu este necesară o calificare suplimentară, ci doar permisul de conducere.

Posturile de distribuitor sau curier sunt printre cele mai accesibile, iar în București salariile pornesc de la aproximativ 6.000 de lei lunar, la care se pot adăuga şi prime.

Totodată, în domeniul curieratului, veniturile pot crește datorită bacșișurilor, care variază de regulă între 5 și 10 lei per livrare, dar pot ajunge și la 50–100 de lei pe zi, în funcție de zona de lucru și volumul comenzilor.

Ce bacșiș face zilnic

Datele furnizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă arată că meseria de curier se află pe primul loc în topul ocupațiilor cu cele mai multe locuri de muncă disponibile la nivel național, cu aproape 2.000 de posturi vacante.

Pe următoarele poziții se află manipulantul de mărfuri și agentul de securitate, fiecare cu peste 1.700 de locuri disponibile.

Lista continuă cu meserii precum muncitor necalificat în construcții, lucrător comercial, șofer pentru transport rutier de mărfuri, muncitor necalificat în prelucrarea materialelor, muncitor la asamblare și montaj, ajutor de bucătar și lucrător în bucătărie.

CITEŞTE ŞI: Electrocasnicul din bucătărie care consumă într-un minut cât 9 aspiratoare pornite simultan

Județele cu cele mai mici salarii din țară. Oamenii câștigă mult sub media națională