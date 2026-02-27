Acasă » Știri » Andra Măruță, despre viitorul ei la Românii au Talent. Soția lui Cătălin Măruță a fost sinceră: „Nu știu, nu-mi fac planul”

De: Alina Drăgan 27/02/2026 | 21:17
Andra Măruță, despre viitorul ei la Românii au Talent /Foto: Instagram
Un nou sezon Românii au Talent a debutat, iar în acest an formula juriului este diferită. Dragoș Bucur a fost înlocuit de Carmen Tănase. Una dintre veteranele emisiunii este Andra. Chiar dacă soțul ei nu mai lucrează la Pro TV, artista a rămas la masa juriului de la Românii au Talent, pentru acest sezon cel puțin. Ce spune Andra despre viitorul ei la Pro TV?

Sezonul 16 al emisiunii Românii au Talent a venit cu o nouă formulă la masa juriului. Dragoș Bucur a decis să părăsească proiectul, iar locul lui a fost luat de Carmen Tănase. Aceasta li s-a alăturat lui Mihai Bobonete, Andrei Măruță și lui Andi Moisescu.

Dintre toți jurații Andi Moisescu și Andra sunt cei cu ștate vechi. Cei doi sunt la masa juriului încă din primul sezon și au ajuns acum la al 16-lea. Întrebată dacă va mai rămâne la Pro TV încă 16 ani, mai ales acum că soțul ei nu mai lucrează acolo, Andra a venit cu răspunsul. Artista a declarat că preferă să nu își facă planuri, ci doar se bucură de prezent.

„Încă 16 ani? Nu știu dacă… Nu știu, nu-mi fac planul. Cât e, e foarte frumos, trăiesc fiecare clipă, mă bucur de fiecare om. Mie-mi place să dăruiesc și să primesc energia oamenilor și dragostea lor. Și este extraordinar ce se întâmplă, de-asta mă bucur de fiecare moment”, a declarat Andra, potrivit libertatea.ro.

Cum se simte Andra la Românii au Talent

Cât despre rolul său de la masa juriului, Andra spune că este unul frumos, ce îi aduce împlinire, dar are și părți grele, mai puțin plăcute. Artista a mărturisit că uneori este destul de greu să frângi aripile unor concurenți care nu sunt suficient de bine pregătiți.

„Mi-am propus să dau Golden Buzz momentelor care mă lasă fără cuvinte. Adică momentele în care mă emoționez atât de tare… Au fost foarte multe momente care m-au emoționat! Adică mi-a părut atât de rău că nu am putut să ofer la mai multe momente. Dar trebuie să facem o diferență între momentele de patru de «Da», care sunt foarte multe, și cele de Golden Buzz. Am regretat că n-am avut să dau mai multe Golden Buzz, pentru că au meritat foarte mulți!

E foarte greu să le spui «Nu» concurenților. Gândește-te că toți oamenii vin să fie văzuți, să fie aplaudați… Și tu, totuși, trebuie să faci o diferență între cei care sunt foarte buni, între cei care sunt ok și între cei care mai au un pic de muncă. Și tu trebuie să faci asta! E neplăcut, că asta e meseria de jurat, până la urmă. Vine și cu lucruri foarte frumoase și emoționate, dar vine și cu lucruri mai puțin plăcute. Adică e neplăcut să-i spui unui copil că trebuie să se mai pregătească.

Trebuie să găsești mereu cuvintele potrivite. Oricât de mult le-ai căuta, tot e greu să-i spui unui copil că mai trebuie să muncească. Sau oricărui om care a venit cu inima deschisă să fie acolo, pe scenă, să fie aplaudat. Și tu îi spui «Nu»! Dar în același timp nu e corect față de cei care cu adevărat merită «Da». Și trebuie să-ți găsești cuvintele. E destul de greuț așa…”, a mai spus Andra.

Foto: Instagram

