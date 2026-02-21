Acasă » Știri » Fanii au avut dreptate! Ce decizie au luat Andra și Cătălin Măruță, la 2 săptămâni de când emisiunea lui a fost scoasă din grila PRO TV

Fanii au avut dreptate! Ce decizie au luat Andra și Cătălin Măruță, la 2 săptămâni de când emisiunea lui a fost scoasă din grila PRO TV

De: Andreea Stăncescu 21/02/2026 | 14:45
Fanii au avut dreptate! Ce decizie au luat Andra și Cătălin Măruță, la 2 săptămâni de când emisiunea lui a fost scoasă din grila PRO TV
Ce face Cătălin Măruță după ce a plecat de la Pro TV / FOTO: Facebook

După plecarea de la PRO TV, Cătălin Măruță se bucură acum de mai mult timp alături de familie, iar schimbarea pare să fi adus un nou echilibru în viața sa. După ani întregi dedicați televiziunii, prezentatorul profită de această perioadă pentru a petrece momente prețioase alături de soția sa, Andra, și de cei dragi.

Pe 6 februarie 2026, Cătălin Măruță și-a luat rămas-bun de la telespectatori, în ultima ediție a emisiunii pe care a moderat-o timp de 18 ani. Momentul a fost unul încărcat de emoție, atât pentru el, cât și pentru public, mai ales că decizia de a scoate emisiunea din grilă a aparținut producătorilor.

La doar două săptămâni după încheierea acestui capitol, Cătălin și Andra Măruță au ales să profite de libertatea noului program și să petreacă mai mult timp împreună. Cei doi au plecat într-o vacanță, iar prezentatorul a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Fanii au reacționat imediat și s-au declarat încântați de această schimbare, mulți spunând că se bucură mai ales pentru Andra, care va putea petrece mai mult timp alături de soțul ei și vor avea ocazia să meargă împreună în mai multe vacanțe.

„Vacanţele nu sunt doar despre locuri… sunt despre timp. Despre noi, împreună, fără grabă, fără zgomot”, a scris Cătălin Măruță pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Instagram

Ce a spus Cătălin Măruță în ultima emisiune

Cătălin Măruță a anunțat, la lacrimi în ochi, că emisiunea „La Măruță” s-a încheiat după 18 ani petrecuți la PRO TV, perioadă în care a trăit numeroase momente alături de telespectatori, invitați și echipa din culise.

„Astăzi, emisiunea „La Măruță” se va încheia după 18 ani în care am fost împreună. Am fost împreună aici, la Pro TV. Am început pe 22 octombrie 2007 și de atunci am râs, am plâns, am învățat și ne-am bucurat unii de alții. Am crescut împreună cu voi, telespectatorii noștri, invitații noștri și cu echipa din spatele camerelor de filmat pe care dumneavoastră nu aveți ocazia să o vedeți în ultima zi. Această emisiune a fost pentru mine mai mult decât un proiect, a fost o parte din viața mea”, a spus Cătălin Măruță.

