Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit! Avem informații și reacții în premieră: “Am rămas amici!”

De: Hermina Hagianu 21/02/2026 | 15:14
Până nu demult, întreaga lume îi invidia. Alexandru Ion Jr. Țiriac și Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, erau pe prima pagină a publicațiilor. Și nu doar din România. Discreția le-a învăluit dintotdeauna relația. Cu toate acestea, surse apropiate celor doi au mărturisit pentru CANCAN.RO faptul că aceștia nu formează un cuplu de ceva vreme. Iar informațiile obținute de noi vin să confirme despărțirea.

În ciuda faptului că presa scria și în urmă cu o săptămână că Țiriac Jr. și Sorana constituie un cuplu, noi am aflat că realitatea este alta. Și astăzi vă prezentăm bomba începutului de an.

Cei doi s-au despărțit, dar au rămas amici. Iar noi am obținut și declarații în exclusivitate absolută.

“Am rămas amici, însă cum bine știți nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să vă ofer mai multe detalii”, a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO fiul lui Ion Țiriac, Alexandru Ion Jr.

Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit

Alexandru Ion Jr. Țiriac și Sorana Cîrstea au format unul dintre cele mai elegante și respectate cupluri din România

Relația dintre Ion Ion Țiriac și Sorana Cîrstea a fost, fără îndoială, una dintre cele mai elegante și admirate povești din lumea mondenă românească. El, un bărbat rafinat, discret și extrem de respectat în mediul de business, ea, o sportivă de elită, cu o carieră impresionantă Împreună, au format un cuplu care a inspirat prin naturalețe, echilibru și bun-gust.

Alexandru Ion Jr. Țiriac și Sorana Cîrstea au ales să își trăiască relația discret, departe de ochii curioșilor. Nu au simțit nevoia să își afișeze povestea, însă de fiecare dată când apăreau împreună, se vedea clar legătura specială dintre ei. Totul părea firesc, bazat pe respect, încredere și o înțelegere care nu avea nevoie de confirmări publice.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, despărțirea s-a produs în urmă cu ceva timp, într-un mod matur și asumat. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, însă au păstrat o relație civilizată și o apreciere sinceră unul față de celălalt.

Surse apropiate spun că decizia a fost una firească, venită într-un moment în care prioritățile fiecăruia s-au reașezat. Sorana Cîrstea continuă să își dedice energia carierei sportive, rămânând una dintre cele mai respectate și iubite sportive ale României, în timp ce Ion Ion Țiriac își păstrează stilul de viață discret și implicarea în proiectele sale personale și de business.

