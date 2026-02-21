Acasă » Știri » Orașul din România care rămâne fără populație. Mai sunt doar 3.300 de oameni angajați

Orașul din România care rămâne fără populație. Mai sunt doar 3.300 de oameni angajați

De: Irina Vlad 21/02/2026 | 15:48
În județul Teleorman există un oraș care va rămâne fără populație. Oamenii mor pe capete. Se nasc doar 4,5 copii la mia de locuitori, în timp ce peste 16.000 de persoane mor anual. Doar în ultimii 10 ani, peste 50.000 de teleormăneni s-au stins din viață. În tot acest timp, migrația spre marile orașe sau țările din occident continuă. 

Este vorba despre orașul Zimnicea. Declinul demografic aici a început în urmă cu aproape 50 de ani, atunci când istoria spune că s-a vrut distrugerea intențiionată a orașului. Seismul din 1977 a contribuit masiv spre distrugerea orașului din Teleorman.

A fost distrus în proporție de 90% de cutremur. De aici a pornit și legenda conform căreia autoritățile locale au raportat distrugerea a 80% din oraș și nicio victimă. Datele au fost puse serios la îndoială și se pare că distrugerile nu ar fi fost atât de mari, cifrele fiind supraestimate. De aici și zvonurile că orașul ar fi fost distrus intenționat.

Prin urmare, la două zile de la cutremur, Nicolae Ceaușescu a decretat reconstrucția orașului. Noua așezare avea să se întindă pe doar 300 de hectare (comparativ cu 900 câ avea până la cutremur), iar în locul caselor au apărut blocuri.

De la Revoluția din 1989 și până acum, Zimnicea a început să înregistreze un declin demografic. Orașul este considerat una dintre porțile României spre Uniunea Europeană, fapt care adus la plecarea masivă a tinerilor spre Occident. Migrația este de 0,74 la mie, iar rata șomajului atinge 8,1%. Aproximativ 3.300 de persoane fiind angajate.

În tot acest timp, scăderea natalității și creșterea mortalității au determinat un dezechilibru semnificativ la nivelul orașului. În ultimii 10 ani, peste 50.000 de teleormăneni s-au stins, ceea ce înseamnă că 16 persoane la mia de locuitori – în 2025. Sporul natural (n.r numărul) ajunge la aproape -11, unul dintre cele mai grave din județ. Ce înseamnă asta? În oraș mor mai mulți oameni decât se nasc.

