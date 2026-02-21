Acasă » Teste IQ » Test de logică | Aceste două clopote par identice, dar nu sunt. Identificați cele 3 diferențe în 23 de secunde!

Test de logică | Aceste două clopote par identice, dar nu sunt. Identificați cele 3 diferențe în 23 de secunde!

De: Alina Drăgan 21/02/2026 | 16:22
Test de logică | Aceste două clopote par identice, dar nu sunt. Identificați cele 3 diferențe în 23 de secunde!

Este weekend și este timpul să facem un scurt exercițiu pentru minte. Astăzi ne testăm abilitățile prin intermediul unui test de diferențe. Tot ce trebuie să faci este să privești atent cele două imagini și să găsești cele trei diferențe dintre ele. Deși la prima vedere par identice, nu sunt. Și timpul în care găsești toate cele trei diferențe este relevant.

Testele de logică sau jocurile de diferențe îți pun la încercare abilitățile de observare și claritatea vizuală. Asemenea testelor de inteligență, acestea sunt un joc al creierului care necesită creativitate și abilități mari de observare. Mintea este exersată prin deslușirea acestor teste, astfel consolidându-se conexiunile dintre celulele creierului și crescând agilitatea mentală.

Găsește cele trei diferențe

Așadar, testul propus astăzi este unul destul de greu de deslușit. Iar pentru a o face trebuie să te concentrezi bine și să ai claritate vizuală. În linii mari, lucrurile sunt simple: cele două imagini prezentate, deși la prima vedere par identice, au între ele totuși trei diferențe. Tot ce trebuie să faci este să privești atent și să îți dai seama care sunt acestea. Statisticile arată că numai geniile pot descoperi toate diferențele într-un timp relativ scurt.

Cei care au reușit deja să identifice toate cele trei diferențe sunt felicitați și aplaudați. Iar pentru cei care încă nu au reușit să le găsească o să simplificăm puțin lucrurile. Oferim un indiciu și spunem că două dintre diferențe se regăsesc la nivelul clopotului.

Dacă nici până acum nu ați găsit cele trei diferențe, o să deslușim misterul și o să indicăm locul în care acestea apar. Așa cum spuneam, două dintre diferențe se regăsesc la nivelul clopotului, iar a treia este sesizabilă la nivelul mâinii. Toate cele trei diferențe sunt evidențiate mai jos.

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

TEST IQ | Ești un geniu dacă poți descoperi greșeala din această imagine

Test de inteligență | Toți oamenii văd o singură pisică în această fotografie, însă doar geniile o văd și pe cea de-a doua

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
TEST IQ | Ești un geniu dacă poți descoperi greșeala din această imagine
Teste IQ
TEST IQ | Ești un geniu dacă poți descoperi greșeala din această imagine
Test de inteligență | Toți oamenii văd o singură pisică în această fotografie, însă doar geniile o văd și pe cea de-a doua
Teste IQ
Test de inteligență | Toți oamenii văd o singură pisică în această fotografie, însă doar geniile o văd…
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci
Mediafax
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în...
Nutriționiștii arată ora fixă la care trebuie să îți bei, de fapt, cafeaua
Gandul.ro
Nutriționiștii arată ora fixă la care trebuie să îți bei, de fapt, cafeaua
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Veste teribilă primită de Mircea Lucescu în Belgia. Medicii i-ar fi recomandat să pună capăt carierei
Adevarul
Veste teribilă primită de Mircea Lucescu în Belgia. Medicii i-ar fi recomandat să...
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Digi24
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se...
Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, s-a despărțit de fiul lui Ion Țiriac
Mediafax
Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, s-a despărțit de fiul lui Ion...
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc cu gust unic
Click.ro
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc...
Înțelegerea semnată pe ascuns care ar putea redeschide calea afacerilor SUA-Rusia. Cine a inițiat proiectul și ce legături are cu Trump
Digi 24
Înțelegerea semnată pe ascuns care ar putea redeschide calea afacerilor SUA-Rusia. Cine a inițiat proiectul...
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul proiect cunoscut publicului”
Digi24
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul...
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Promotor.ro
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
go4it.ro
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Nutriționiștii arată ora fixă la care trebuie să îți bei, de fapt, cafeaua
Gandul.ro
Nutriționiștii arată ora fixă la care trebuie să îți bei, de fapt, cafeaua
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Comunicat: Liquid Money deschide un nou magazin în centrul Sibiului. Este locul unde obiectele prind ...
Comunicat: Liquid Money deschide un nou magazin în centrul Sibiului. Este locul unde obiectele prind viață și poveștile tale chiar contează!
Orașul din România care rămâne fără populație. Mai sunt doar 3.300 de oameni angajați
Orașul din România care rămâne fără populație. Mai sunt doar 3.300 de oameni angajați
Ce modificări poți face în apartament fără să ai nevoie de autorizație. Ce prevede legea
Ce modificări poți face în apartament fără să ai nevoie de autorizație. Ce prevede legea
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit! Avem informații și reacții în premieră: “Am ...
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit! Avem informații și reacții în premieră: “Am rămas amici!”
Fanii au avut dreptate! Ce decizie au luat Andra și Cătălin Măruță, la 2 săptămâni de când ...
Fanii au avut dreptate! Ce decizie au luat Andra și Cătălin Măruță, la 2 săptămâni de când emisiunea lui a fost scoasă din grila PRO TV
Vedeta de la Power Couple, luată cu targa de pe pârtie! S-a accidentat în timp ce se dădea cu placa: ...
Vedeta de la Power Couple, luată cu targa de pe pârtie! S-a accidentat în timp ce se dădea cu placa: „Nu te grăbi să faci pe profesorul”
Vezi toate știrile
×