Marilu Dobrescu, primele declarații despre marele pas: „Nu mă căsătoresc doar din iubire. Nu mi-e rușine să zic asta”

De: Alina Drăgan 21/02/2026 | 17:15
Marilu Dobrescu, primele declarații despre marele pas /Foto: Instagram
Lucrurile par că merg cât se poate de bine pentru Marilu Dobrescu și iubitul său australian. Cei doi formează un cuplul de ceva timp și se pare că au planuri serioase. Recent, influencerița a vorbit despre căsătorie și le-a făcut fanilor săi câteva mărturisiri. Ce spune Marilu despre marele pas?

După despărțirea de Iustin Petrescu, Marilu Dobrescu a ales să înceapă un nou capitol în Australia. Viața departe de țara natală pare că îi priește. Influencerița și-a găsit un nou iubit, iar cei doi au planuri mari de viitor. Și-au cumpărat deja o casă împreună, iar recent Marilu a vorbit și despre căsătorie.

Marilu Dobrescu spune că este dornică să ajungă în fața altarului, dar a ținut să puncteze că în ultima perioadă a înțeles că într-o căsnicie este vorba despre ceva mai multe decât despre iubire. Tânăra a vorbit deschis despre modul în care vede căsătoria, punctând că pentru ea stabilitatea și responsabilitatea cântăresc la fel de mult ca iubirea.

„Mă căsătoresc, dar nu doar din iubire. Asta voi declara în ziua marelui eveniment. Când o fi el să fie. Am realizat cât de sexy e stabilitatea abia la 27 de ani. Un om responsabil care știe ce face cu viața lui, pe termen lung, de aia e important și câți ani și vârsta la care îți dai seama de principiile astea.

Pe termen lung e mai atractiv decât unul care e doar iubitor. Nu mi-e rușine să zic asta. O relație nu e doar dragostea aia de la început, emoția aia. Surpriză, o relație e și realitatea zilei de mâine, când sunt facturi de plătit, copii de hrănit, rată sau mai știu eu ce”, a spus Marilu Dobrescu, în mediul online.

Marilu Dobrescu, primele declarații despre marele pas /Foto: Instagram

De asemenea, Marilu a spus că a înțeles că merită mai mult decât iubire, iar acum pune accentul și pe stabilitate, echilibru și siguranță. Pentru ea o căsătorie înseamnă un parteneriat pe termen lung care trebuie să fie susținut și dincolo de sentimente.

„Merit mai mult decât să iubesc și să fiu iubită, merit să construiesc o viață echilibrată și stabilă alături de cineva. Pe termen lung, nu ai nevoie doar să fii iubit, ai nevoie să te simți în siguranță, mai ales ca femeie care își câștigă proprii bani (…) O relație ar trebui să fie și un parteneriat (…) Iubirea nu cred că ar trebui să fie singurul criteriu după care să îți stabilești viitorul”, a mai spus Marilu.

Foto: Instagram

