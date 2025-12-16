Acasă » Altceva Podcast » Nu e banc! Ce chirie colosală plătește Marilu Dobrescu în Australia pentru noua casă în care s-a mutat

Nu e banc! Ce chirie colosală plătește Marilu Dobrescu în Australia pentru noua casă în care s-a mutat

De: Alina Drăgan 16/12/2025 | 23:46
Nu e banc! Ce chirie colosală plătește Marilu Dobrescu în Australia pentru noua casă în care s-a mutat
Ce chirie colosală plătește Marilu Dobrescu în Australia /Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

După ce luni de zile a fost în cutarea casei perfecte, Marilu a găsit-o. Influncerița și noul său iubit și-au achiziționat o locuință împreună. Însă, până o să poată să se mute, cei doi stau în chirie. Recent, aceasta a făcut turul actualei case și le-a spus fanilor săi cât scoate din buzunar pentru chirie. Suma este amețitoare.

De o bună perioadă de timp, Marilu Dobrescu trăiește în Australia. Viața departe de țara natală pare că îi priește. Influencerița și-a găsit un nou iubit, iar cei doi au planuri mari de viitor. Și-au cumpărat deja o casă împreună, însă pentru moment locuiesc încă în chirie.

Ce chirie colosală plătește Marilu Dobrescu în Australia

În ultima perioadă viața lui Marilu Dobrescu a fost aproape numai despre agenți imobiliari, vizionări de case și mutări. A reușit să își cumpere locuința la care visa, însă aceasta are nevoie de reparații și amenajări, așa că influencerița s-a muta, din nou, cu chirie.

Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul...
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse cazarea și sporul de toxicitate
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse...

Recent, aceasta a făcut turul locuinței și le-a dezvăluit fanilor săi și cât scoate din buzunar pentru chirie. Ei bine, suma este amețitoare, mai ales pentru români. Nici locuințele de lux nu costă atât în țară.

Mai exact, Mariul Dobrescu locuiește acum într-o casă veche în Sydney, Australia. Casa este construită în anul 1950 și este bântuită, după cum spune proprietarul. Chiar și așa, chiria este colosală. Mai exact, 1.500 de euro pe lună.

„Cică e bântuită la ce veche e, așa a zis proprietarul. Ați plăti atât? Merită având în vedere stadiul în care e?”, a scris Marilu Dobrescu, în mediul online.

Ce chirie colosală plătește Marilu Dobrescu în Australia /Foto: Instagram

Casa are un dormitor mare și luminos, o sufragerie, o cameră transformată în birou, o bucătărie și o încăpere folosită pe post de depozit. Deși suma de 1.500 euro este destul de mare pentru un român, Marilu Dobrescu a spus că prețurile la chirii în Australia sunt extrem de piperate, iar această casă nu este una scumpă.

Însă, influencerița și iubitul ei nu o să poposească prea mult aici. În doar șapte zile se pot muta în locuința pe care au achiziționat-o și sunt cât se poate de entuziasmați.

Marilu Dobrescu, decizie radicală după victoria lui Iustin Petrescu în instanță: ”Avea dreptate!”

Marilu Dobrescu, la un pas de moarte în Australia! Un șofer a intrat pe contrasens: „A fost cea mai horror experiență din toată viața mea”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Rețeta zilei, 16 decembrie 2025. Sarmale de post ”leneșe”, gata în doar 30 de minute
Știri
Rețeta zilei, 16 decembrie 2025. Sarmale de post ”leneșe”, gata în doar 30 de minute
Suma colosală încasată de Alina Pușcău pentru a poza în Playboy America! „Cred că am fost prima și ultima româncă de pe copertă”
Știri
Suma colosală încasată de Alina Pușcău pentru a poza în Playboy America! „Cred că am fost prima și…
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
Mediafax
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și...
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte de stabilitate financiară
Gandul.ro
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație...
Momentul în care un hoț român a fost demascat de un influencer: „A furat în Irlanda, dar lucrurile nu păreau să meargă bine acolo, așa că s-a întors în Londra”
Adevarul
Momentul în care un hoț român a fost demascat de un influencer: „A...
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții...
Decizia UE cu privire la mașinile pe benzină și motorină. Sunt vizați milioane de șoferi din Europa
Mediafax
Decizia UE cu privire la mașinile pe benzină și motorină. Sunt vizați milioane...
Parteneri
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești la supermarket
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești...
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
Click.ro
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când...
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
Digi 24
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor.ro
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă...
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
go4it.ro
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte de stabilitate financiară
Gandul.ro
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 17 decembrie 2025. Zodia care va avea planurile pentru sărbători date peste cap
Horoscop 17 decembrie 2025. Zodia care va avea planurile pentru sărbători date peste cap
BANC | Un tip vine la bancă și retrage o sumă imensă de bani
BANC | Un tip vine la bancă și retrage o sumă imensă de bani
Surpriză total neașteptată pentru Drew Barrymore! O fană apare în platou cu rochia ei legendară ...
Surpriză total neașteptată pentru Drew Barrymore! O fană apare în platou cu rochia ei legendară de la Oscarurile din 1989
”Regele Youtube-ului” din România a dat prima tură cu Ferrari-ul de 500.000 €. 986 de cai putere ...
”Regele Youtube-ului” din România a dat prima tură cu Ferrari-ul de 500.000 €. 986 de cai putere nu sunt pentru oricine
Surpriză la battle-ul de marți al Chefi la cuțite, sezonul 16: „Așa victorie nu am mai simțit ...
Surpriză la battle-ul de marți al Chefi la cuțite, sezonul 16: „Așa victorie nu am mai simțit de când mă știu”
Crăciun de coșmar pe Netflix cu „Stranger Things”! Trailerul final anunță cel mai întunecat ...
Crăciun de coșmar pe Netflix cu „Stranger Things”! Trailerul final anunță cel mai întunecat sfârșit din istoria serialului
Vezi toate știrile
×