Nu e banc! Ce chirie colosală plătește Marilu Dobrescu în Australia pentru noua casă în care s-a mutat

După ce luni de zile a fost în cutarea casei perfecte, Marilu a găsit-o. Influncerița și noul său iubit și-au achiziționat o locuință împreună. Însă, până o să poată să se mute, cei doi stau în chirie. Recent, aceasta a făcut turul actualei case și le-a spus fanilor săi cât scoate din buzunar pentru chirie. Suma este amețitoare.

De o bună perioadă de timp, Marilu Dobrescu trăiește în Australia. Viața departe de țara natală pare că îi priește. Influencerița și-a găsit un nou iubit, iar cei doi au planuri mari de viitor. Și-au cumpărat deja o casă împreună, însă pentru moment locuiesc încă în chirie.

Ce chirie colosală plătește Marilu Dobrescu în Australia

În ultima perioadă viața lui Marilu Dobrescu a fost aproape numai despre agenți imobiliari, vizionări de case și mutări. A reușit să își cumpere locuința la care visa, însă aceasta are nevoie de reparații și amenajări, așa că influencerița s-a muta, din nou, cu chirie.

Recent, aceasta a făcut turul locuinței și le-a dezvăluit fanilor săi și cât scoate din buzunar pentru chirie. Ei bine, suma este amețitoare, mai ales pentru români. Nici locuințele de lux nu costă atât în țară.

Mai exact, Mariul Dobrescu locuiește acum într-o casă veche în Sydney, Australia. Casa este construită în anul 1950 și este bântuită, după cum spune proprietarul. Chiar și așa, chiria este colosală. Mai exact, 1.500 de euro pe lună.

„Cică e bântuită la ce veche e, așa a zis proprietarul. Ați plăti atât? Merită având în vedere stadiul în care e?”, a scris Marilu Dobrescu, în mediul online.

Casa are un dormitor mare și luminos, o sufragerie, o cameră transformată în birou, o bucătărie și o încăpere folosită pe post de depozit. Deși suma de 1.500 euro este destul de mare pentru un român, Marilu Dobrescu a spus că prețurile la chirii în Australia sunt extrem de piperate, iar această casă nu este una scumpă.

Însă, influencerița și iubitul ei nu o să poposească prea mult aici. În doar șapte zile se pot muta în locuința pe care au achiziționat-o și sunt cât se poate de entuziasmați.

