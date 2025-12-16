Acasă » Știri » Finala MasterChef România, sezonul 10! Cine va pleca acasă cu premiul cel mare de 75.000 de euro

De: Alina Drăgan 16/12/2025 | 19:09
Finala MasterChef România, sezonul 10 /Foto: Social media

Așteptarea a luat sfârșit! În această seară, 16 decembrie, are loc finala MasterChef, sezonul 10. Trei concurenți intră în lupta finală și trebuie să dea tot ce au mai bun pentru a pune mâna pe trofeul emisiunii și pe premiul de 75.000 de euro. La final de ediție, cei trei chefi vor desemna marele câștigător.

După luni de competiție intensă, emoții la cote maxime și decizii pe muchie de cuțit, MasterChef România ajunge în această seară la momentul culminant al sezonului 10: Marea Finală. În ultima cursă intră trei concurenți: Ștefan Măchiță, Cosmina Boboc și Florentin Drăgoiu. Ei sunt cei trei finaliști, iar doar unul dintre ei va pleca acasă câștigător.

Marea finală a show-ului culinar MasterChef se vede în această seară la Pro TV, începând cu ora 20:30. După mai multe probe grele, ce îi vor testa din plin pe cei trei concurenți, Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu vor desemna marele câștigător.

În ultima luptă a acestui sezon intră trei concurenți. Este vorba despre Cosmina Boboc, moldoveanca devenită antreprenoare la Cluj. Acesteia i se alătură și Ștefan Măchiță, un tânăr inginer de avioane care face România mândră la Hamburg. Iar lista este completată de Florentin Drăgoiu, un creator de haine pentru bărbați și câștigător al șorțului de aur.

„Seara asta este despre ei. Trei bucătari amatori, trei oameni speciali, trei români frumoși. Ei sunt cei mai buni din miile de oameni veniți la preselecții. Am trăit fiecare etapă alături de voi și am văzut ce înseamnă ambiția și puterea pasiunii adevărate”, va spune Gina Pistol.

Gina Pistol

 

La finalul ediției, cei trei jurați, chef Sorin Bontea, chef Cătălin Scărlătescu și chef Florin Dumitrescu vor decide marele câștigător al acestui sezon. Probele din finala MasterChef se anunță unele dificile, iar concurenții au nevoie de toate resursele pentru a îi impresiona pe cei trei chefi.

Aseară, semifinaliștii au trăit una dintre cele mai spectaculoase experiențe ale sezonului, gătind într-un cadru cu totul special, la Opera Națională București. În cele din urmă, Ariane a fost cea care a părăsit competiția și a ratat la mustață calificarea în marea finală.

