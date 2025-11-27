Acasă » Știri » Răspunsul ilar oferit de Florin Dumitrescu când un internaut i-a recomandat să se uite la Chefi la cuțite, de la Antena 1

Răspunsul ilar oferit de Florin Dumitrescu când un internaut i-a recomandat să se uite la Chefi la cuțite, de la Antena 1

De: Irina Vlad 27/11/2025 | 22:08
Florin Dumitrescu

Florin Dumitrescu este din nou în atenția publicului după ce l-a pus la punct pe unul dintre admiratorii săi. Îndemnat să învețe ”meserie” de la postul concurent (din emisiunea Chefi la cuțite – pe care a jurizat-o în trecut), chef-ul  a avut un răspuns tăios. 

La doar două zile de la valul de hate pe care l-a primit după ce a răbufnit în platoul MasterChef România, la adresa Ceraselei (vezi AICI), Florin Dumitrescu a fost ”rănit” în orgoliu de unul dintre urmăritorii săi. De data aceasta, juratul de la Pro TV nu a răbdat și i-a dat replica.

Florin Dumitrescu, ținta ironiilor pe social media

La ultima postare pe care am încărcat-o pe o rețea de socializare, Florin Dumitrescu a detaliat o parte din experiența culinară (și socială) pe care a trăit-o la un restaurant din București. Într-un stil ironic și parcă special formulat ca să îl enerveze, un utilizator i-a recomandat lui Florin Dumitrescu să se uite la Chefi la cuțite, emisiunea unde se poate bucura cu adevărat de ”spectacol și mâncare bună”.

sursă foto: Facebook

„Dacă vrei mâncare bună și spectacol, dă o geană pe „Șefi la cuțite”. Să nu ratezi…”, a scris un internaut.

Iar răspunsul bucătarului nu a întârziat să apară:

„Lunea și marțea, mă uit la MasterChef Romania, miercurea la UCL, iar duminica le fac coafura fetelor. Dar dacă vreau spectacol, mă uit la Vocea României și dacă vreau mâncare bună, mă uit la Chef Cătălin Scărlătescu și Chef Sorin Bontea.”, a fost răspunsul lui Florin Dumitrescu.

Reamintim că – în urmă un an – Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au demisionat de la Chefi la cuțite și s-au întors la la Pro Tv, la masa juraților MasterChef România – continuă să citești AICI.

