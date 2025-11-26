Florin Dumitrescu a umilit o concurentă însărcinată, la MasterChef. Cerasela a început să plângă, după ce a obligat-o să mănânce carne crudă

MasterChef România se apropie cu pași rapizi de marea finală a sezonului 10, iar lupta pentru trofeu și premiul în valoare de 75.000 de euro devine tot mai intensă. Concurenții au de trecut probe tot mai grele, iar pretențiile celor trei chefi cresc. Ei bine, tocmai acesta a fost motivul ce a generat câteva scântei în platoul MasterChef. Protagoniștii au fost Florin Dumitrescu și concurenta Cerasela.

Una dintre probele recente de la MasterChef a adus-o pe Cerasela într-un moment la care nu se aștepta. Presiunea și-a spus cuvântul, iar preparatul concurentei nu s-a ridicat la așteptările celor trei chefi. Atunci când a văzut greșelile din farfurie și mai ales carnea care era crudă, Florin Dumitrescu a luat foc.

Mai mult, atunci când Cerasela a încercat să găsească scuze, Florin Dumitrescu nu s-a mai abținut. Acesta a pus-o pe concurentă să guste carnea, însă ea a refuzat, spunând că din cauza sarcinii nu are voie să mănânce deloc carne crudă.

„Înțelegi? Nu mai veniți să-mi vindeți mie **** pe post de mâncare bună. Și chiar vreau să te laud. Dar nu-mi vinde mâncare de ***** pe post de mâncare perfectă, că nu-i așa. Nu-i așa. Nu îmi spune mie părerea ta, că nu mă interesează”, a explodat Florin Dumitrescu.

„Nu am nimic cu Cerasela”

După ce a fost mustrată de Florin Dumitrescu, Cerasela a vărsat câteva lacrimi și s-a arătat copleșită de moment. Concurenta cu greu a reușit să își stăpânească emoțiile.

„Am zis așa că efectiv îți pică cumva cerul în cap că nu am tăcut 5 secunde și că puteai să fii lăudată și urcată direct la balcon de la jurizare. Dar am stat acolo ca fraiera să mi se disece preparatul pentru că am vorbit înainte de termen și că n-am ascultat”, a spus Cerasela.

După ce s-a mai calmat, Florin Dumitrescu și-a explicat reacția. El a precizat că nu este vorba neapărat de Cersaela, dar concurenții trebuie să înțeleagă că pretențiile au crescut, mai ales că marea finală este aproape.

„La un moment dat bun nu mai e destul. Trebuie perfect. Căutăm un concurentul care să primească cei 75.000 de euro. Concurentul care să primească titlul de MasterChef 2025 al României, concurentul care ne va reprezenta cumva involuntar la diferite evenimente, unde va merge să gătească, unde va fi chemat să vorbească, concurentul ăla trebuie să-și dorească de la el să fie cel mai bun. Nu e un mesaj pentru Cerasela, nu este o chestie personală. Nu am nimic cu nimeni, nu am nimic cu Cerasela, n-am nimic cu niciunul dintre oamenii care sunt în fața noastră. Vreau să înțeleagă toți concurenții poziția în care ei se află”, a mai spus Florin Dumitrescu.

