Pe lângă Masterchef, soţia lui Smiley se pregăteşte de un nou proiect! Gina Pistol schimbă direcţia: "Sper să mă țină nervii"

Pe lângă Masterchef, soţia lui Smiley se pregăteşte de un nou proiect! Gina Pistol schimbă direcţia: “Sper să mă țină nervii”

De: Andreea Archip 04/10/2025 | 23:40
Gina Pistol și-a recăpătat dimensiunile de dinainte de naștere și se simte bine în pielea ei. Cum emisiunea “Chefi la cuțite” este pe post, fiind filmată în vară, prezentatoarea TV se bucură de o perioadă mai relaxată, în care timpul liber e dedicat familiei. Însă Gina Pistol nu stă degeaba, așa că pe lângă anumite campanii în care s-a implicat, va demara un proiect. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, vedeta Pro TV ne-a oferit detalii despre provocarea pe care și-o asumă, deși a fost avertizată că nu știe în ce se bagă.

Cu o comunitate de un milion și jumătate de urmăritori, prezentatoarea MasterChef va demara un proiect online. Înainte de a lua o decizie importantă, Gina Pistol recunoaște că se consultă cu Andrei (n.r. Smiley) partenerul său de viață.

Gina Pistol: „Nu-mi place să întârzii și cumva fac tot posibil să ajung la timp”

CANCAN.RO: Cât timp ți-a luat să te pregătești pentru acest eveniment?

Gina Pistol: M-am pregătit uite așa! Adică m-am îmbrăcat, am intrat în cămăruța mea pe care o numesc dressing. Cu ce mă îmbrac? Hai că-mi pun rochița asta, mi-am dat un pic de ruj și gata!

CANCAN.RO: Ești genul care te organizezi de seara cu vestimentația pentru a doua zi sau e o alegere de moment?

Gina Pistol: Nu, mă organizez în mintea mea de seara. Dar mi se întâmplă să mă organizez de seara cu vestimentația și să deschid dulapul: stai că nu-i călcată  rochia aia, stai că nu mai știu pe unde este… Și se mai întâmplă și asta, dar sunt foarte organizată și nu-mi place să întârzii și cumva fac tot posibil să ajung la timp.

Gina Pistol pregătește un proiect online

CANCAN.RO: Ți-ai schimbat radical dressing-ul după ce ai slăbit?

Gina Pistol: Nu, deși am slăbit vreo 8 kg, dar încă îmi place să port hainele și foarte lălăi și largi, așa că nu le-am dat pe alea vechi.

Gina Pistol: „Nu vreau să cad în capcana asta”

CANCAN.RO: La ce greutate ai ajuns?

Gina Pistol: Am 52 de kg și am greutatea pe care am avut-o de-a lungul timpului. Să știți că după o anumită vârstă e mai greu să ții pasul cu cântarul și cu greutatea pe care ți-o dorești să ți-o arate cântarul.

CANCAN.RO: Cât de mult timp acorzi sportului? Ți-ai amenajat acasă o mică sală de fitness?

Gina Pistol: Să știi că nu, pentru că nu vreau să cad în capcana asta, atunci când amenajezi acasă n-ai chef. Ba sună curierul care e la ușă, ba copilul vrea ceva de la tine și nu faci atât de intens sau nu-ți duci ora la sfârșit așa cum o duci la sală. Dar încerc să ajung măcar de trei ori pe săptămâna la sală și nu doar ca să arăt bine, cât îmi face bine la cap mișcarea, îmi face bine psihic.

CANCAN.RO: Cum a început toamna pentru tine?

Gina Pistol: Repede. N-am înțeles nimic din anul ăsta, n-am înțeles nimic din vară. Și începe fii mea grădinița și noi cu treburile noastre.

CANCAN.RO: Pe lângă TV – emisiunea Chefi la cuțite, ți-ai mai propus ceva să realizezi?

Gina Pistol: Da, am un proiect de care trebuie să mă ocup 100%. Dar trebuie să discut și cu bărbatul meu să vedem când mă apuc de el. Are legătură cu Andrei, noi ca familie da, nu cu sticla. E alt proiect. O să vă povestesc că e și acolo… Mi-au spus foarte multe persoane: “Nu știi în ce te bagi!” E, asta e, vreau să încerc! O să fie online, o să vedeți voi, o să fie distractiv. Sper să mă țină nervii.

Foto: Pro TV/Instagram

NU RATA: Ce sfaturi le-a dat Gina Pistol concurenților din noul sezon MasterChef: ”Înainte să înceapă filmările…”

CITEȘTE ȘI: Gina Pistol face investiţii de milioane în pasiunea ei SECRETĂ. Prezentatoarea de la MasterChef „toacă” şi ultimul ban când e vorba de plăcerile sale: “Mi le-am dorit și le-am licitat până le-am obținut”

