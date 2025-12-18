Avem rezultatele finale ale necropsiei în cazul fostului ministru al Justiției! Boala de care suferea Rodica Stănoiu și n-a știut nimeni!

După ce duminică procurorii au deschis un dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, luni dimineață trupul fostei demnitare a fost deshumat pentru efectuarea necropsiei. Decizia a venit după ce mai mulți apropiați ai acesteia au reclamat că a fost îngropată fără o autopsie prealabilă, stârnind controverse și suspiciuni în mediile judiciare.

CANCAN.RO a aflat în exclusivitate cauza morții Rodicăi Stănoiu! Surse judiciare ne-au declarat că moartea fostei demnitare a fost cauzată direct de un stop cardio-respirator, în timp ce infarctul miocardic a fost identificat ca factor antecedent.

Mai mult, sursele ne-au dezvăluit că diabetul zaharat și o afecțiune vasculară gravă, numită ateromatoză, ar fi contribuit la tragedie. Această boală se caracterizează prin formarea de plăci de grăsime, colesterol și calciu pe pereții arterelor, crescând riscul unui infarct fatal.

Controversele morții sale au început după ce mai mulți prieteni și colaboratori ai fostei demnitare au povestit că aceasta a ajuns la spital cu mai multe lovituri pe corp, fără să cunoască sursa lor.

Rodica Stănoiu urmează să fie îngropată pentru a doua oară

Trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu se află în continuare la INML și ar urma să fie preluat de familie. Între timp, procurorii continuă ancheta în cazul morții acesteia, iar la audieri au ajuns mai mulți apropiați ai fostului ministru al Justiției.

Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției în Guvernul Adrian Năstase, a murit pe data de 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani.

Aceasta a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 1961. În 1969 și în 1982, a urmat studii postuniversitare la Școala de Criminologie a Universității din Montréal, respectiv la Facultatea Internațională de Drept Comparat din Strasbourg.

În 1975, a obținut titlul de Doctor în Drept la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române, iar în 1994, a urmat un stagiu de cercetare la Centrul Federal de Justiție din Washington DC, potrivit muzeulexiluluiromanesc.ro. Din anul 1995, până în anul 2005, a lucrat ca profesor universitar la Universitatea Spiru Haret, iar din 1996 și până în prezent ocupă aceeași funcție academică la Universitatea Dimitrie Cantemir.

Începând cu 1996, a ocupat funcția de senator în cadrul Parlamentului României timp de trei mandate, iar între 2000 și 2004, a fost ministră a Justiției.

