Acasă » Exclusiv » Avem rezultatele finale ale necropsiei în cazul fostului ministru al Justiției! Boala de care suferea Rodica Stănoiu și n-a știut nimeni!

Avem rezultatele finale ale necropsiei în cazul fostului ministru al Justiției! Boala de care suferea Rodica Stănoiu și n-a știut nimeni!

De: Keva Iosif 18/12/2025 | 12:13
Avem rezultatele finale ale necropsiei în cazul fostului ministru al Justiției! Boala de care suferea Rodica Stănoiu și n-a știut nimeni!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

După ce duminică procurorii au deschis un dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, luni dimineață trupul fostei demnitare a fost deshumat pentru efectuarea necropsiei. Decizia a venit după ce mai mulți apropiați ai acesteia au reclamat că a fost îngropată fără o autopsie prealabilă, stârnind controverse și suspiciuni în mediile judiciare.

CANCAN.RO a aflat în exclusivitate cauza morții Rodicăi Stănoiu! Surse judiciare ne-au declarat că moartea fostei demnitare a fost cauzată direct de un stop cardio-respirator, în timp ce infarctul miocardic a fost identificat ca factor antecedent.

Mai mult, sursele ne-au dezvăluit că diabetul zaharat și o afecțiune vasculară gravă, numită ateromatoză, ar fi contribuit la tragedie. Această boală se caracterizează prin formarea de plăci de grăsime, colesterol și calciu pe pereții arterelor, crescând riscul unui infarct fatal.

Primele rezultate ale necropsiei Rodica Stănoiu
Rodica Stănoiu a murit la vârsta de 86 de ani

Controversele morții sale au început după ce mai mulți prieteni și colaboratori ai fostei demnitare au povestit că aceasta a ajuns la spital cu mai multe lovituri pe corp, fără să cunoască sursa lor.

Rodica Stănoiu urmează să fie îngropată pentru a doua oară

Trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu se află în continuare la INML și ar urma să fie preluat de familie. Între timp, procurorii continuă ancheta în cazul morții acesteia, iar la audieri au ajuns mai mulți apropiați ai fostului ministru al Justiției.

Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției în Guvernul Adrian Năstase, a murit pe data de 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani.

Aceasta a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 1961. În 1969 și în 1982, a urmat studii postuniversitare la Școala de Criminologie a Universității din Montréal, respectiv la Facultatea Internațională de Drept Comparat din Strasbourg.

În 1975, a obținut titlul de Doctor în Drept la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române, iar în 1994, a urmat un stagiu de cercetare la Centrul Federal de Justiție din Washington DC, potrivit muzeulexiluluiromanesc.ro. Din anul 1995, până în anul 2005, a lucrat ca profesor universitar la Universitatea Spiru Haret, iar din 1996 și până în prezent ocupă aceeași funcție academică la Universitatea Dimitrie Cantemir.

Începând cu 1996, a ocupat funcția de senator în cadrul Parlamentului României timp de trei mandate, iar între 2000 și 2004, a fost ministră a Justiției.

ACCESEAZĂ ȘI: Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în mister! Semnul care a stârnit îngrijorare în rândul celor care o cunosc

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Am aflat care este secretul din spatele transformării prezentatorului de la Kanal D: „Am slăbit de frică, nu ca să arăt bine”
Exclusiv
Am aflat care este secretul din spatele transformării prezentatorului de la Kanal D: „Am slăbit de frică, nu…
Pe locuri, fiți gata, start! Andreea Marin face slalom în parcare
Exclusiv
Pe locuri, fiți gata, start! Andreea Marin face slalom în parcare
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte slabe cantitativ”
Gandul.ro
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte...
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani fosta gimnastă campioană
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani...
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile unei epoci întregi
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a...
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Click.ro
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce...
Arma secretă în lupta cu SUA: Cele două „gloanțe” cu care UE poate sparge „bula AI” de care depinde supraviețuirea politică a lui Trump
Digi 24
Arma secretă în lupta cu SUA: Cele două „gloanțe” cu care UE poate sparge „bula...
Trupul Rodicăi Stănoiu ar urma să fie preluat de familie. Ce arată raportul preliminar privind moartea fostului ministru al Justiției
Digi24
Trupul Rodicăi Stănoiu ar urma să fie preluat de familie. Ce arată raportul preliminar privind...
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut...
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
go4it.ro
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte slabe cantitativ”
Gandul.ro
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte slabe cantitativ”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Decizie neașteptată înainte de sărbători! Oana Moșneagu și Vlad Gherman nu vor avea brad de Crăciun
Decizie neașteptată înainte de sărbători! Oana Moșneagu și Vlad Gherman nu vor avea brad de Crăciun
Monica Tatoiu face noi dezvăluiri despre Rodica Stănoiu. În ce condiții ajunsese să trăiască
Monica Tatoiu face noi dezvăluiri despre Rodica Stănoiu. În ce condiții ajunsese să trăiască
(P) Este 32Roșu Casino destinația preferată a jucătorilor de turnee de sloturi?
(P) Este 32Roșu Casino destinația preferată a jucătorilor de turnee de sloturi?
(P) Vlad Cazino a devenit destinația preferată a românilor pentru jocuri de sloturi!
(P) Vlad Cazino a devenit destinația preferată a românilor pentru jocuri de sloturi!
Iulia Vântur, singură de Crăciun! Motivul pentru care a plecat de la Salman Khan
Iulia Vântur, singură de Crăciun! Motivul pentru care a plecat de la Salman Khan
Cristina a murit, la doar 41 de ani. Ce s-a întâmplat cu influencerița
Cristina a murit, la doar 41 de ani. Ce s-a întâmplat cu influencerița
Vezi toate știrile
×