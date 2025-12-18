Acasă » Știri » De ce ni se face pielea de găină? Ce este, de fapt, ”fenomenul”

De ce ni se face pielea de găină? Ce este, de fapt, "fenomenul"

De: Andreea Stăncescu 18/12/2025 | 12:55
De ce ni se face pielea de găină? Ce este, de fapt, ”fenomenul”
Pielea de găină este o reacție involuntară a organismului, care apare atunci când ne este frig, ne speriem sau trăim emoții puternice. Deși astăzi pare doar un fenomen curios, în trecut avea un rol important în supraviețuire.

Din punct de vedere științific, acest reflex poartă numele de piloerecție și este vestigial, adică o moștenire de la strămoșii noștri, care se manifesta prin ridicarea firelor de păr. Acest mecanism servea la păstrarea căldurii și, totodată, la crearea iluziei unui corp mai mare și mai amenințător în fața pericolelor. La oamenii moderni, care nu mai au blană, reflexul a rămas, dar fără un rol practic real.

La baza fenomenului stau niște mușchi foarte mici, numiți arrectores pilorum, care ridică firul de păr atunci când se contractă, formând micile umflături vizibile pe piele. Această reacție este controlată de sistemul nervos simpatic și declanșată de adrenalina eliberată în situații de frig, frică sau șoc emoțional.

În lumea animală, piloerecția ajută la termoreglare: blana sau penele zburlesc și creează un strat de aer izolator, păstrând căldura corpului. La oameni, părul este prea rar pentru a produce același efect, astfel că pielea de găină a rămas doar o amintire evolutivă, un reflex care nu mai servește un scop practic, ci doar reflectă trecutul nostru biologic.

Un fapt interesant este că pielea de găină poate apărea nu doar din cauza frigului sau a fricii, ci și în urma unor trăiri emoționale puternice, fenomen numit frisson sau „fior estetic”. Muzica, filmele sau arta pot declanșa această reacție, deoarece creierul interpretează inițial stimulii ca un semnal de alarmă, eliberând adrenalină, pentru ca apoi senzația să se transforme în plăcere.

×