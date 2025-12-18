Acasă » Știri » Vești importante pentru români! Facturile la energie cresc începând cu 1 ianuarie 2026

De: Denisa Iordache 18/12/2025 | 14:37
Cresc facturile la energie. Sursă: Pixabay

Vești importante pentru români! Factura la curent va crește, iar românii vor fi nevoiți să scoată mai mult din buzunare pentru energie începând cu 1 ianuarie 2026. Toate detaliile în articol.

Anunțul legat de aprobarea noilor tarife reglementate pentru transportul și distribuția energiei electrice a venit de la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Acesta se va aplica începând cu 1 ianuarie 2026.

Factura la curent va crește

Noile decizii vizează operatorul național Transelectrica, precum și trei dintre cei patru distribuitori regionali de profil. George Niculescu, președintele ANRE, a explicat că aceste schimbări au fost influențate și de includerea în costurile recunoscute a „taxei de stâlp” pe construcții speciale, introdusă de Guvern în aprilie 2025.

„Taxa de stâlp are o pondere de circa 1% în creșterile de tarife de transport și distribuție″, a declarat George Niculescu.

Această taxă reprezintă 0.5% din valoarea netă a construcțiilor din patrimoniul contribuabililor și 0.25% din construcțiile aflate în domeniul public sau privat al statului și se aplică în cazul contractelor sau acordurilor de administrare, concesiune sau închiriere.

Tarifele de rețea reprezintă peste un sfert din factura lunară la energie electrică pentru consumatorii casnici.

Noile tarife aprobate sunt următoarele (fără TVA)

  • Transelectrica: tariful de extragere a energiei crește cu 10,35%, de la 33,03 lei/MWh la 36,45 lei/MWh; tariful de introducere în rețea crește cu 10,33%, de la 3,29 lei/MWh la 3,63 lei/MWh.
  • Rețele Electrice: creștere cu 7,91%, de la 294,08 lei/MWh la 317,39 lei/MWh.
  • DEER: majorare de 1,25%, de la 350,93 lei/MWh la 355,34 lei/MWh.
  • Delgaz Grid: creștere de 9,81%, de la 353,23 lei/MWh la 387,91 lei/MWh.
  • Distribuție Energie Oltenia (DEO): reducere de 8,32%, de la 363,53 lei/MWh la 333,25 lei/MWh.

