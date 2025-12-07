Acasă » Știri » Nu e o glumă! Cât a ajuns să coste un cofraj de ouă în supermarketurile din România: ”Ce e în neregulă cu țara asta?!”

Nu e o glumă! Cât a ajuns să coste un cofraj de ouă în supermarketurile din România: ”Ce e în neregulă cu țara asta?!”

De: Anca Chihaie 07/12/2025 | 17:50
Nu e o glumă! Cât a ajuns să coste un cofraj de ouă în supermarketurile din România: ”Ce e în neregulă cu țara asta?!”
Ouă/foto: social media

Creșterea costului alimentelor de bază continuă să fie un subiect sensibil pentru români, iar ouăle au devenit în ultimele zile simbolul acestei presiuni economice. În mediul online s-a conturat rapid o dezbatere amplă după ce un internaut a atras atenția asupra unui preț considerat exagerat pentru un cofraj de ouă, aliment care până nu demult părea ferit de fluctuații radicale.

Fenomenul scumpirilor din ultima perioadă, care nu afectează doar ouăle, accentuează sentimentul general de nesiguranță economică. Într-o perioadă în care costurile facturilor, transportului și alimentelor cresc simultan, tot mai mulți oameni simt că bugetele lor lunare sunt întinse la maximum.

Cât a ajuns să coste un cofraj de ouă

Fotografia publicată pe o platformă de discuții a surprins un cofraj de 30 de ouă vândut la un preț ce depășește pragul psihologic al multor cumpărători. Pentru mulți utilizatori, situația reflectă o realitate pe care o trăiesc atunci când ajung la raft: tot mai puține produse se încadrează în bugetele obișnuite, iar alimentele indispensabile devin tot mai greu de achiziționat.

„Ce e în neregulă cu țara asta?! De când s-au făcut ouăle 35 RON?! Wtf, nu erau 22? Dintr-un bon de masă, abia mai iei un carton de ouă. Ăștia care zic mereu că nu au buget când ceri mărire salarială, oare trec și ei prin supermarket?!”, a transmis internautul.

Discuțiile apărute online au scos la iveală o serie de explicații pentru scumpirile bruște și repetate. În primul rând, actualul context european, marcat de focare extinse de gripă aviară, a dus la reducerea disponibilității în numeroase ferme. Acest deficit a afectat lanțul de aprovizionare și a provocat un efect în lanț în mai multe țări, inclusiv în România. În unele zone, consumatorii au remarcat chiar absența ouălor din rafturi, semn că oferta nu a reușit să țină pasul cu cererea.

„Gripa aviară în Europa, peste tot au crescut prețurile. Cine zice că găsește ouă sub 1 leu / buc, nu a mai intrat în magazine în ultimele 2 săptămâni”, a precizat cineva, „Acum 1-2 săptămâni era 1.50 Ron / ou din cauza gripei aviare din Europa… Este normal să crească prețul când cererea depășește oferta… Acum pare că își revin la normal.”, „Stai liniștit că prețul așa va rămâne si după ce trece aviara asta. De fapt o să crească și mai mult… Vin scumpirile, vine o sărbătoare mai importantă, cum ar fi Crăciunul sau Paștele, se scumpesc iar toate.”

Pe lângă factorul sanitar-veterinar care influențează producția, perioada de dinaintea sărbătorilor contribuie în mod tradițional la creșterea cererii. Pe măsură ce gospodăriile se pregătesc pentru meniurile specifice de iarnă, produsele utilizate frecvent în preparate, precum ouăle, sunt supuse unei presiuni suplimentare. Astfel, scumpirile temporare tind să devină tipice pentru acest interval, însă mulți români se tem că aceste costuri nu vor reveni la nivelurile anterioare nici după normalizarea situației din ferme.

Un alt element care a ieșit în evidență este diferența semnificativă dintre prețurile produselor standard și cele considerate de o calitate superioară. În funcție de categoria din care provin, de la ouă provenite din sisteme ecologice până la cele din gospodării mici, prețurile pot varia considerabil, iar consumatorii tind să constate că opțiunile mai accesibile sunt tot mai puține.

