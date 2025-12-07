Acasă » Știri » Live text alegeri locale 2025. Cine sunt cei 17 candidați înscriși în cursa pentru Primăria Capitalei

Live text alegeri locale 2025. Cine sunt cei 17 candidați înscriși în cursa pentru Primăria Capitalei

De: Anca Chihaie 07/12/2025 | 06:00
Live text alegeri locale 2025. Cine sunt cei 17 candidați înscriși în cursa pentru Primăria Capitalei
Primăria București, miza supremă Sursa foto: Shutterstock

Capitala României se pregătește pentru un nou scrutin local, programat pentru duminică, 7 decembrie 2025, după ce funcția de primar general a rămas vacantă în urma alegerii lui Nicușor Dan în fruntea statului. Procesul de votare va urma regulile obișnuite ale alegerilor locale, iar bucureștenii cu drept de vot sunt așteptați la urne încă de la primele ore ale dimineții.

Secțiile de votare din București se vor deschide la ora 07:00 și își vor închide porțile la ora 21:00. Autoritățile nu au prevăzut posibilitatea prelungirii programului, indiferent de situație. La nivelul Capitalei vor funcționa 1.289 de secții, repartizate în funcție de domiciliul sau reședința alegătorilor.

Participarea la vot va fi permisă exclusiv persoanelor care au un act de identitate valabil emis pentru București, fie prin domiciliu, fie prin viză de flotant valabilă de minimum șase luni. Votanții își pot exercita dreptul doar în sectorul în care sunt înregistrați.

Structura corpului electoral pentru scrutinul din 7 decembrie

Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat numărul actualizat al alegătorilor înscriși în Registrul electoral pentru aceste alegeri. În listele permanente sunt înregistrați 2.193.680 de cetățeni români cu domiciliul sau reședința în București. Lor li se adaugă 24.988 de cetățeni ai Uniunii Europene înscriși în listele complementare, persoane care locuiesc în Capitală și au drept de vot conform legislației în vigoare.

Există, de asemenea, 21.393 de persoane cărora li s-a interzis dreptul de vot, conform evidențelor AEP.

Instituția mai precizează că actualizarea Registrului electoral a fost realizată pe baza datelor transmise de Direcția pentru Evidența Persoanelor, de Direcția Generală de Pașapoarte și prin operațiuni de radiere efectuate de primării. Anexele tehnice ale AEP includ evidențe detaliate privind distribuția alegătorilor pe categorii de vârstă și pe localități.

Alegeri la Primăria Capitalei/ALEXANDRA PANDREA/GMN/MEDIAFAX FOTO

Cei 17 candidați înscriși în cursa pentru Primăria Capitalei

Pentru ocuparea funcției de primar general s-au înscris 17 candidați – 10 susținuți de partide politice și 7 independenți. Ordinea în care apar pe buletinul de vot este următoarea:

1. Cătălin Drulă – Uniunea Salvați România
2. Daniel Băluță – Partidul Social Democrat
3. George-Valentin Burcea – Partidul Oamenilor Tineri
4. Ciprian Ciucu – Partidul Național Liberal
5. Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educație Natură Sustenabilitate
6. Liviu-Gheorghe Florea – Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache
7. Gheorghe Macovei – Partidul România Mare
8. Oana Crețu – Partidul Social Democrat Unit
9. Mihai-Ioan Lasca – Patrioții Poporului Român
10. Rareș Lazăr – Partidul România în Acțiune
11. Anca-Nicoleta Alexandrescu – Alianța „Dreptate pentru București”
12. Dănuț-Angelo Trifu – independent
13. Eugen-Orlando Teodorovici – independent
14. Gheorghe Nețoiu – independent
15. Vlad-Dan Gheorghe – independent
16. Angela Negrotă – independent
17. Constantin-Titian Filip – independent

În campanie au fost anunțate două retrageri – Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici –, însă acestea au intervenit după termenul oficial, ceea ce a făcut imposibilă eliminarea numelor lor de pe buletinele de vot.

Actele necesare pentru a vota

Accesul în secția de vot este permis doar pe baza unui document de identitate valabil în ziua scrutinului. Printre documentele acceptate se află:

cartea de identitate (inclusiv varianta electronică)
cartea de identitate provizorie
pașaportul diplomatic sau de serviciu
pașaportul de serviciu electronic
pentru elevii școlilor militare: carnetul de serviciu militar

Nu se poate vota pe baza pașaportului CRDS sau a pașaportului turistic.

Ce persoane pot solicita urna specială

Urna specială poate fi cerută de alegătorii care nu se pot deplasa la secție. În această categorie intră:

persoanele bolnave sau cu dizabilități
cei internați în unități sanitare
persoanele aflate în cămine pentru vârstnici sau instituții similare
persoanele reținute, arestate preventiv sau aflate în arest la domiciliu
deținuții care nu și-au pierdut drepturile electorale

Solicitările se depun după proceduri specifice fiecărei instituții.

Urmărirea prezenței și a rezultatelor

Prezența la vot va putea fi consultată în timp real pe platforma oficială a AEP, unde vor fi afișate informații defalcate după vârstă, gen și mediul de rezidență. Datele din procesele-verbale ale secțiilor vor fi publicate pe aceeași platformă imediat ce sunt transmise digital.

Primele estimări de tip exit-poll sunt așteptate la ora 21:00, însă acestea nu reprezintă rezultatele finale. Biroul Electoral Municipal va anunța treptat datele oficiale pe parcursul procesului de numărare.

