Ultimul sondaj înainte de alegerile pentru Primăria București 2025. Cine conduce în topul CURS pentru Capitală?

Capitala e pe muchie de cuțit, cu doar câteva zile înainte de alegerile care vor stabili următorul primar al Capitalei, dar miza nu este doar cine va câștiga, ci cât de mult rău a făcut anularea alegerilor din 2024 în încrederea oamenilor. Mulți sunt dezamăgiți, mulți se gândesc dacă are rost să mai meargă la urne. Ultimul sondaj Curs!

Decizia Curtea Constituțională (CCR) din 2024, prin care alegerile prezidențiale au fost anulate, a lăsat o urmă adâncă în conștiința cetățenilor. O parte din populație s-a simţit trădată, iar alții au pus cruce credibilităţii procesului democratic.

Astăzi, la doar câteva zile de scrutinul pentru Primăria Capitalei, adevăratul test nu este doar felul în care vor vota bucureștenii, la fel de interesantă va fi prezența la vot. Pentru că, dacă lumea va alege să stea acasă, am putea asista la o demonstrație tristă despre cum democrația pierde teren tocmai când contează cel mai mult.

Sondajele arată că între 44 și 46% dintre bucureșteni ar putea merge la vot pe 7 decembrie, iar peste jumătate dintre respondenți spun că este ‘foarte probabil’ sau ‘sigur’ că vor ajunge la urne. E mult? E puțin? Pentru o capitală care vine după alegeri prezidențiale anulate și după ani de crize politice, e încă un test de rezistență pentru democrație.

Criza, facturile şi lipsa de perspectiv. Va plăti cineva preţul la urne?

Românii nu mai sunt demult imunizați la facturi uriașe, scumpiri care se succed, amenințări cu reduceri de salarii și frica reală de disponibilizări. După ce anul 2025 a adus o spirală de prețuri mai mari la energie, alimente și utilități, mulți simt că buzunarul nu mai face față , iar asta lasă semne nu doar în conturile bancare, ci și în mentalul colectiv.

Pentru un candidat ca Ciprian Ciucu (PNL), riscul de a fi asociat cu măsurile dure ale actualei guvernări este și mai mare, având în vedere că tocmai din PNL provine ministrul Ilie Bolojan – omul care și-a asumat public proiectul de austeritate și tăierile dureroase. În contrast, Daniel Băluță, deși reprezintă PSD, tot parte a coaliției, ar putea beneficia de faptul că partidul său a stat mai în umbră în acest mandat, lăsând PNL-ul să încaseze furia publică pentru scumpiri și nemulțumiri.

Pe de altă parte, adversarul lor, Cătălin Drulă, încearcă cu disperare să capitalizeze nemulțumirea publicului, dar scandalul legat de validitatea diplomelor din partea Ministrului Apărării (recent demis) pune o umbră şi pe el: reputaţia de „justițiari” a useriștilor a fost dărâmată, iar alegătorii care caută schimbare s-ar putea simți dezamăgiți. În acest context, întrebarea care se ridică este firească: vor renunța oamenii la vot sau vor folosi ștampila ca reacție? Dacă candidații sunt percepuți ca responsabili de aceste crize, penalizarea la urne poate fi dură.

Retrageri, alianțe și strategii de ultim ceas

Campania ultimelor zile seamănă cu un puzzle: candidați care ies, alții care se mută, alianțe făcute pe grabă. Eugen Teodorovici, fost ministru, s-a retras și și-a anunțat susținerea pentru Daniel Băluță, o mutare clară de consolidare a electoratului de centru-stânga.Vlad Gheorghe, la rândul său, s-a retras în favoarea lui Ciprian Ciucu, refăcând o parte din electoratul de dreapta/centru-dreapta.

Dar în ciuda retragerilor și alianțelor, sondajele continuă să arate un clasament imprevizibil, semn clar că decizia rămâne la alegători.

Ce spune ultimul sondaj CURS — realitatea care zguduie calculele

Conform celui mai recent sondaj CURS (realizat 26–30 noiembrie 2025, pe un eșantion reprezentativ de 1.031 de bucureșteni + marjă de eroare ± 3%), Daniel Băluță (PSD) conduce în cursa pentru Primăria Capitalei cu 26% din intențiile de vot. Nu mult în urmă,pe locul al doilea, se află Ciprian Ciucu (PNL), cu 23%, urmat de Cătălin Drulă (USR), cu 22%, iar candidatul independent Anca Alexandrescu este cotată cu 17%.

Interesant: sondajul arată şi o mobilizare relativ ridicată ,36% din respondenți spun că sunt „foarte siguri” că vor merge la vot, alți 16% spun că sunt „siguri”.

Datele inedite (sau care zguduie calculele): diferența dintre locul 1 și locurile 2–3 este mică — doar 3–4 puncte procentuale. Asta înseamnă că până la închiderea urnelor totul rămâne deschis. Timp este încă suficient pentru un mic abandon, o mobilizare mai slabă, un micro-scandal, o promisiune de ultim moment, toate acestea putând duce la modificări ale intențiilor electoratului.

Sondajul CURS nu confirmă un câștig clar, mai degrabă trasând o linie fragilă, în care ce contează cu adevărat e cine merge la urne. Într-o capitală scindată între speranță și scepticism, diferența de un vot ar putea fi și diferența între primar și o surpriză.

Cine sunt cei 4 candidați care pot decide Bucureștiul

Daniel Băluță (PSD)

Edil de sector și candidat cunoscut, Băluță mizează pe experiență locală și pe susținerea electoratului tradițional. În ultimele zile, a acuzat o „înțelegere” între Ciucu și Alexandrescu, subliniind că el rămâne un candidat care și-a demonstrat deja eficiența în administrație.

Ciprian Ciucu (PNL)

Liberal, cu șanse serioase dacă dreapta reușește să se coaguleze și să aleagă un singur candidat. Primarul Sectorului 6 a declarat recent l-ar contacta pe Drulă pentru o alianță de ultim moment, dar a admis că e sceptic că se poate face ceva în doar câteva zile.

Cătălin Drulă (USR)

Cu discurs progresist și apel la transparență, Drulă are susținerea unor segmente urbane și critici față de establishment. Recent a făcut un apel public la Ciucu și Băluță să vină la dezbateri sau să renunțe — semn că vrea să forțeze claritatea. Ce l-ar putea încurca pe Cătălin Drulă sau ajuta, rămâne de văzut care dintre cele două, este permanenta sa asociere cu Președintele României, Nicușor Dan.

Anca Alexandrescu (independent/AUR)

Sondajele recente o plasează pe locul 4, după ce la un moment dat părea că poate sparge topul. Anca Alexandrescu mizează puternic pe mobilizarea electoratului „suveranist”, în special a celor care l-au susținut pe Călin Georgescu, dar și pe nucleul dur al AUR. Problema este că acest tip de electorat provine în mare parte din zone rurale sau orașe mici, nu din Capitala urbanizată, conectată și greu de mobilizat pe teme anti-sistem, dacă aceste teme nu vin din partea USR. Anca Alexandrescu încearcă să compenseze cu o campanie intensă, emoțională, bazată pe revoltă față de „sistem”. Rămâne de văzut dacă rețeta funcționează într-un oraș cu un profil atât de diferit.

Cine va da verdictul?

Sondajul CURS nu dă deloc senzația unui rezultat așezat – dimpotrivă, arată un București aflat în plină fierbere electorală, unde nimic nu eeste garantat până nu se numără ultimul vot. Procentele sunt prea apropiate ca să permită relaxarea vreunui candidat, iar cursa pare mai degrabă o confruntare de anduranță, în care contează fiecare clipă și fiecare alegător convins în ultima secundă.

Într-un oraș marcat încă de neîncrederea născută după alegerile anulate din 2024, adevăratul verdict nu vine din sondaje, ci din prezența la urne. Totul depinde de câți bucureșteni se hotărăsc, în dimineața de 7 decembrie, să lase dezamăgirile în urmă și de cum vor pune aceștia ștampila pe buletinul de vot.

