Primarul Sectorului 6, prima reacție după moartea Anei Oros. A fost demarată anchetă internă la Poliția Locală

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al Capitelei a făcut prima declarație despre tragicul eveniment care a marcat întreaga țară. Edilul a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care anunță că a fost afectat de moartea Anei, cei doi cunoscându-se personal.

Primarul a mărturisit că a fost deja demarată o anchetă internă la Poliția Locală. De asemena, Ciprian Ciucu a menționat că nu a reacționat public până acum, întrucât se aștepta ca Nicușor Dan să fie cel care abordează primul acest subiect, deoarece are putere de decizie în privința politicilor ASPA.

Ce spune Ciprian Ciucu despre moartea Anei Oros

În postarea de pe Facebook, primarul a menționat că a cunoscut-o personal pe Ana chiar pe Lacul Morii, în timp ce se afla la alergat.

„Nu mă spăl pe mâini! Nu m-am spălat niciodată pe mâini, cu atât mai puţin acum, cu moartea tragică, în condiţii înfiorătoare, a Anei Oroş Daraban. Am cunoscut-o pe Ana chiar pe Lacul Morii, spre insulă. Ieşise la alergat. A participat şi la acţiunea de curăţenie, am igenizat împreună zona.

Am discutat despre proiectele viitoare, până unde şi cum vom face cu viitorul parc. Vestea cumplită m-a dat peste cap, efectiv… nu am cuvinte. Noi am demarat deja propria anchetă internă la Poliţia Locală! Nu fuge nimeni de răspundere! Eu nu fug de răspundere, niciodată nu voi fugi de răspundere!!”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Ciprian Ciucu l-a taxat dur pe Nicușor Dan

Primarul Sectorului 6 a transmis că se aștepta ca prima reacție publică despre moartea Anei Oros să vină din partea lui Nicușor Dan.

„Recunosc, aveam această aşteptare. În septembrie 2013, atunci când Ionuţ Anghel şi-a găsit sfârşitul în aceleaşi condiţii înfiorătoare, Primarul General de atunci, Sorin Oprescu şi-a asumat, cum era normal, serviciul de ecarisaj, ASPA, etc.

Primarul de Sector nu apare în nicio discutie publică. De aici aşteptarea mea. Nu mai am aşteptări de la PMB. Lipsa de leadership, neasumarea, aruncarea responsabilitatilor în curtea altora, sunt deja de notorietate”, a mai spus primarul.