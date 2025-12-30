Ei sunt frații care au murit în a treia zi de Crăciun, după ce gheața s-a rupt sub ei. Andreea și Cosmin erau crescuți de tată

Andreea și Cosmin sunt cei doi frați care au mers să se joace pe un lac de acumulare din Tăcuta, județul Vaslui, în a treia zi de Crăciun. Din nefericire, gheața subțire a cedat sub greutatea celor doi. În stare de șoc, tatăl lor a fost și el la un pas de tragedie. S-a aruncat în apele înghețate pentru a-și salva copiii.

Nenorocirea s-a petrecut în zona barajului Protopești din comuna Tăcuta, județul Vaslui, în a treia zi de Crăciun. Împreună cu un grup de copiii, Andreea și Cosmin au fost singurii care s-au aventurat pe lacul înghețat. Din păcate, gheața formată era doar la suprafață.

Sfârșit tragic pentru Andreea și Cosmin din Vaslui

Primul care a căzut în apă a fost Cosmin (în vârstă de 14 ani), apoi sora lui, de 12 ani. Cei doi frați s-au aventurat pe gheața lacului 20 de metri. Ceilalți copii au rămas pe mal, iar când au văzut ce se întâmplă au pornit în sat după ajutoare.

Înainte de a ajunge la lac, copiii au trecut în vizită pe la frații lor, de 7 și 4 ani, care locuiesc cu mama lor recăsătorită. Andreea și Cosmin erau în grija tatălui – după ce acesta divorțase de mama lor.

Când a aflat ce s-a întâmplat cu cei mici, bărbatul de 43 de ani a venit într-un suflet la lac și a sărit după ei în apa înghețată, într-o încercar disperată de a-i salva. Autoritățile au reușit să recupereze trupurile neînsuflețite ale copiilor, însă echipa de salvare de la fața locului nu a mai putut face nimci pentru a-i salva. Tatăl lor a intrat în șoc hipotermic și a fost transferat de urgență la spital.

„Copiii deja nu se mai vedeau, se vedea locul în gheaţă, unde gheaţa era spartă. I-au găsit relativ repede. Păcat că nu s-a mai putut face nimic pentru ei. L-am ţinut pe tată să nu se arunce în apă. Era deja ud. Probabil că încercase înainte.”, a spus Petrică Tudose, primar localitatea Tăcuta.

