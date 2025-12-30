Acasă » Altceva Podcast » Ei sunt frații care au murit în a treia zi de Crăciun, după ce gheața s-a rupt sub ei. Andreea și Cosmin erau crescuți de tată

De: Irina Vlad 30/12/2025 | 11:59
Andreea și Cosmin sunt cei doi frați care au mers să se joace pe un lac de acumulare din Tăcuta, județul Vaslui, în a treia zi de Crăciun. Din nefericire, gheața subțire a cedat sub greutatea celor doi. În stare de șoc, tatăl lor a fost și el la un pas de tragedie. S-a aruncat în apele înghețate pentru a-și salva copiii. 

Nenorocirea s-a petrecut în zona barajului Protopești din comuna Tăcuta, județul Vaslui, în a treia zi de Crăciun. Împreună cu un grup de copiii, Andreea și Cosmin au fost singurii care s-au aventurat pe lacul înghețat. Din păcate, gheața formată era doar la suprafață.

Sfârșit tragic pentru Andreea și Cosmin din Vaslui

Primul care a căzut în apă a fost Cosmin (în vârstă de 14 ani), apoi sora lui, de 12 ani. Cei doi frați s-au aventurat pe gheața lacului 20 de metri. Ceilalți copii au rămas pe mal, iar când au văzut ce se întâmplă au pornit în sat după ajutoare.

Înainte de a ajunge la lac, copiii au trecut în vizită pe la frații lor, de 7 și 4 ani, care locuiesc cu mama lor recăsătorită. Andreea și Cosmin erau în grija tatălui – după ce acesta divorțase de mama lor.

Când a aflat ce s-a întâmplat cu cei mici, bărbatul de 43 de ani a venit într-un suflet la lac și a sărit după ei în apa înghețată, într-o încercar disperată de a-i salva. Autoritățile au reușit să recupereze trupurile neînsuflețite ale copiilor, însă echipa de salvare de la fața locului nu a mai putut face nimci pentru a-i salva. Tatăl lor a intrat în șoc hipotermic și a fost transferat de urgență la spital.

„Copiii deja nu se mai vedeau, se vedea locul în gheaţă, unde gheaţa era spartă. I-au găsit relativ repede. Păcat că nu s-a mai putut face nimic pentru ei. L-am ţinut pe tată să nu se arunce în apă. Era deja ud. Probabil că încercase înainte.”, a spus Petrică Tudose, primar localitatea Tăcuta.

