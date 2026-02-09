Acasă » Altceva Podcast » Maria Ilioiu și-a cumpărat apartament în Dubai. Fosta ispită de la Insula Iubirii a băgat mâna adânc în buzunar

Maria Ilioiu și-a cumpărat apartament în Dubai. Fosta ispită de la Insula Iubirii a băgat mâna adânc în buzunar

De: Anca Chihaie 09/02/2026 | 18:45
Fosta ispită de la „Insula Iubirii”, Maria Ilioiu, a făcut un pas important în viața sa imobiliară, achiziționând un apartament de trei camere în Dubai. Aceasta marchează prima ei investiție serioasă în străinătate, într-o piață imobiliară recunoscută pentru dinamismul și atractivitatea sa pentru cumpărătorii internaționali. Iată cât a plătit fostă ispită supremă pentru el!

Locuința este situată într-un ansamblu modern, cu priveliști spectaculoase asupra orașului și a împrejurimilor. Balconul generos oferă un „view” impresionant, unul dintre motivele pentru care Maria a decis să facă investiția chiar în Dubai. Comparativ cu apartamentele disponibile în București, locuința se remarcă prin suprafața generoasă, compartimentarea practică și luminozitatea naturală a încăperilor, oferind un spațiu confortabil pentru locuit.

Maria Ilioiu și-a cumpărat apartament în Dubai 

Apartamentul dispune de trei camere spațioase și două băi, ceea ce îl face potrivit atât pentru locuit, cât și pentru închiriere pe termen scurt sau mediu. Maria a optat pentru achiziționarea acestuia complet mobilat, cu mobilier de tip „basic”, conform standardelor locale, însă cu un design suficient de neutru pentru a putea fi adaptat ulterior stilului personal al proprietarului. Bucătăria este una generoasă, gândită pentru funcționalitate, iar livingul oferă suficient spațiu pentru relaxare sau întâlniri sociale.

Apartamentul, achiziționat la prețul de aproximativ 400.000 de euro, a fost plătit printr-un avans de 50.000 de euro, restul sumei urmând să fie achitat prin rate, conform detaliilor publice legate de tranzacție.

„Vreau să vă prezint apartamentul pe care, în sfârșit, am reușit să-l cumpăr în Dubai. Știți că este la modă să ai apartamente în Dubai, iar acum am reușit și eu să-mi iau unul. Este un apartament cu trei camere, mobilat – l-am cumpărat așa cum este. Stilul de mobilare este cel tipic pentru Dubai și mi se pare destul de ok.
Vreau să-l pun la închiriat, mi se pare mai convenabil așa. Când voi merge în Dubai, voi sta la hotel, deci nu este nicio problemă. Apartamentul are trei camere și o suprafață foarte mare, două băi. Acesta este living-ul – o să dorm și eu aici câteva nopți, să văd dacă are o energie bună. Este prima dată când intru în el de când l-am cumpărat.
Vreau doar să vi-l prezint: așa arată living-ul, cu canapele simple, un televizor mare, pur și simplu basic. Ce să vă mai spun? Sunt foarte fericită! Balconul este extraordinar și are cel mai tare view. Dacă aș avea un view ca acesta în București, n-aș mai vrea să plec din țară niciodată.
Cred că într-un an de zile o să mă mut definitiv în Dubai, pentru aproximativ șase luni. Când este iarnă la noi și este frig, voi sta în Dubai. Bucătăria este foarte spațioasă, mobilată basic, și cam asta este.
Acesta este apartamentul meu foarte spațios, cu trei camere. Sper că vă place!”, a transmis Maria pe TikTok.

Această investiție vine într-un context în care Dubaiul a devenit un punct fierbinte pe harta imobiliară globală, fiind preferat de mulți tineri investitori și persoane publice din România. Clima caldă și lipsa iernilor aspre reprezintă un alt factor care atrage cumpărătorii din Europa de Est. În acest sens, Maria plănuiește să petreacă aproximativ șase luni pe an în Dubai, evitând sezonul rece din România și profitând de condițiile climatice favorabile pentru a se bucura de oraș și facilitățile sale.

