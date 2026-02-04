Acasă » Altceva Podcast » Alertă alimentară în România! Alte două loturi de lapte praf Nestle contaminate cu Bacillus

De: Irina Vlad 04/02/2026 | 14:16
Este alertă alimentară în România! Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) extinde rechemarea de la consumatori a două loturi de lapte praf pentru bebeluși. S-a confirmat prezența unei toxine care poate provoca toxiinfecții alimentare.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis o nouă alertă alimentară privind două loturi de lapte praf pentru sugari, după ce la începutul lunii ianuarie Nestle a anunțat o retragere voluntară de la comercializare mai multe loturi de lapte praf pentru sugari (SMA, BEBA și NAN), din mai multe țări din Europa. Motivul retragerii ar fi fost prezența unei toxine care ar putea provoca greață, crampe abdominale și vărsături.

ANSVSA: Alertă alimentară în România

De data aceasta, motivul retragerii produselor Nestle prezența unui nivel nedetectabil de cereulidă, o toxină produsă de unele tulpini ale bacteriei Bacillus cereus, în următoarele două formule de lapte praf:

  • NAN 1 Optipro 800 g – lot nr. 53410346AE, data limită de consum 31 decembrie 2027.
  • NAN 1 Comfortis 800 g – lot nr. 53430346AF, data limită de consum 31 decembrie 2027.
Alertă alimentară în România/ sursă foto: ANSVSA

 

ANSVSA le recomandă consumatorilor care au achiziționat produse din loturile NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis – cumpărate din magazinele Kaufland din țară – să nu le ofere spre consum. Lista magazinelor din rețea de unde au putut fi cumpărate aceste loturi poate fi consultată AICI.

”Ca măsură de precauție, în strânsă colaborare cu autoritățile locale și pe baza noilor metode de testare anunțate recent de autoritățile europene, Nestlé România adaugă două loturi de formulă de lapte NAN 1 Optipro 800g și NAN 1 Comfortis 800g la rechemarea de la consumatori inițiată în data de 06.01.2026. În felul acesta, rămânem consecvenți abordării noastre inițiale de a avea un nivel nedetectabil de cereulidă în formulele noastre de lapte pentru sugari.

Siguranța și bunăstarea sugarilor reprezintă prioritatea noastră absolută. Menționăm faptul că nu au fost semnalate cazuri confirmate de probleme de sănătate asociate consumului produselor din loturile menționate.

Persoanele care au achiziționat produse din loturile vizate sunt rugate să nu le ofere spre consum. Cumpărătorii pot returna produsele din loturile vizate direct la magazinele de unde leau achiziționat pentru a primi contravaloarea acestora sau pot suna gratuit la telefonul consumatorului 0800 863 785 de luni până vineri între orele 09:00 – 18:00 / e-mail contact@ro.nestle.com”, se arată în comunicatul ANSVSA.

