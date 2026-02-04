Theo Rose, uimită de fiul ei! Micuțul Sasha a lăsat-o fără cuvinte cu ce a făcut: „Noi încercăm să corectăm chestia asta”

Theo Rose este o mămică fericită și împlinită. Micuțul Sasha a adus multă bucurie în viața ei și nu încetează să o uimească. Recent, artista a mărturisit că a fost uluită de băiatul său. Acesta a luat câteva lecții de la bunicul său, iar apoi a aplicat tot ce a învățat pe mama lui. Ce a urmat a lăsat-o fără cuvinte pe Theo Rose.

Cum Theo Rose și Anghel Damian au un program destul de încărcat, fiul lor rămâne uneori în grija bunicilor. Așa că, recent, micuțul Sasha a făcut o vizită la bunici, la Izvoare, și s-a întors de acolo schimbat. Tatăl artistei l-a învățat câteva tehnici de autoapărare, iar micuțul a fost receptiv și le-a aplicat imediat pe mama lui.

Theo Rose, uimită de fiul ei

Băiețelul lui Theo Rose a ajuns la vârsta de aproape trei ani și este tot mai receptiv și dornic să descopere lumea. Acum, micuțul se pare că explorează „arta” autoapărării. Mai exact, tatăl lui Theo Rose și-a luat rolul de profesor și l-a învățat câteva mișcări de box.

Ei bine, Sasha a fost cât se poate de receptiv și a învățat repede tot. Iar mai apoi a și pus în aplicare. Așa că nu a durat mult până când Theo Rose a încasat un pumn în ochi. Însă, ce a uimit-o cu adevărat pe artistă este cum a reacționat micuțul după ce a înțeles că și-a rănit mama.

„Tata îl învață autoapărare, acasă, la Izvoare, când merge în weekend. Îl antrenează la fotbal și la box și ne boxează pe toți…nu vă dați seama în ce fel. Noi încercăm să corectăm chestia asta și eu am luptele mele cu tata să înceteze cu lecțiile de box, că nu suntem la vârsta la care să înțelegem că e o joacă. Alaltăieri mi-a dat un pumn în ochi. După care, a venit în casă și mi-a zis ceva profund. Mi-a zis: «Iartă-mă, mami. Ție îți curge sânge din ochi? N-am vrut». Nu îmi curgea sânge din ochi, dar asta și-a imaginat el după, că a lovit-o pe mami și a lăsat-o acasă sângerând. Eu nu i-am spus nimic după ce m-a lovit, tocmai ca să nu spun ceva nepotrivit. Încerc să fiu atentă la ce scot pe gură”, a povestit Theo Rose.

Foto: Facebook