Theo Rose, adevărul despre plecarea din Vocea României: „Așa au înțeles niște oameni…”

De: David Ioan 01/02/2026 | 13:27
Theo Rose a clarificat recent situația privind prezența ei în juriul emisiunii „Vocea României”, după ce în ultimele luni au circulat speculații conform cărora artista ar fi decis să părăsească show-ul de la Pro TV.

Zvonurile au pornit de la un mesaj publicat anul trecut pe Facebook, care a fost interpretat de o parte dintre fanii ei drept un anunț de retragere.

Artista împarte în continuare scaunul de antrenor cu Horia Brenciu, iar mesajul postat după finala sezonului precedent a generat confuzie în rândul publicului. Mulți au înțeles atunci că Theo Rose ar fi ajuns la finalul colaborării cu producția, deși nu a oferit explicații suplimentare la momentul respectiv.

Subiectul a fost reluat de curând, când Theo Rose a fost invitată în studioul Radio ZU, alături de Mario Fresh. În cadrul discuției, cântăreața a vorbit despre proiectele sale și despre rolul pe care îl are în continuare în emisiunea de la Pro TV. Aceasta a subliniat că nu a renunțat la poziția de jurat și că zvonurile au apărut din cauza unor interpretări greșite ale unor gesturi sau decizii din timpul show-ului.

Totodată, Theo Rose a explicat că nu a fost concediată și că nu a intenționat să transmită un mesaj de retragere.

„Tot acolo, tot la «Vocea României». Nu. Așa au înțeles niște oameni, au dat la presă și eu nu m-am mai sinchisit să răspund. Și așa dau o grămadă de lucruri care nu sunt înțelese”, a declarat artista.

Mesajul care a generat confuzia a fost publicat după finala din decembrie a emisiunii:

„Anul acesta, Vocea României se oprește pentru mine exact acolo unde trebuia. Cu un zâmbet obosit, cu multă muncă în spate și cu sentimentul acela că, indiferent de rezultat, drumul a fost onest. Îi felicit pe Tudor și pe Alessia.

Viața are uneori un simț al umorului foarte fin, iar muzica știe să-și găsească singură locul potrivit. Respect, oameni buni. Le mulțumesc oamenilor care au fost alături de Eva. Ați văzut ce am văzut și noi… un artist în formare, cu o voce care te mișcă fără să vrea.

Am muncit enorm, am ales mult, am greșit pe alocuri și tocmai de asta simt că alegerile au fost adevărate. Mulțumesc, HORIA BRENCIU. Pentru energia care apare exact când bateriile sunt pe roșu, pentru umor, pentru generozitate și pentru felul în care știe să ne țină pe toți în picioare când oboseala se vede în ochi. Asta nu se învață. Asta se are. De Eva sunt foarte mândră, să știți!

Nu pentru un loc sau o etapă, ci pentru cum a crescut sub presiune. Am mare încredere că va fi unul dintre artiștii care vor schimba muzica din România. Iar eu am câștigat ceva ce nu apare în clasamente: o soră mai mică, care va fi mare din toate punctele de vedere. În rest, muzica merge mai departe. Și noi cu ea. Mulțumesc tuturor. Din inimă”.

Theo Rose a făcut show de Revelion, momentele au devenit virale

 

 

