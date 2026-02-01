Pensionarii din aceste orașe din România primesc 550 lei în plus la pensie. Cine se încadrează

Statul român continuă să aloce anual sume foarte mari pentru susținerea pensionarilor ale căror venituri nu ating nivelul minim garantat.

Pentru o parte importantă dintre beneficiari, contribuțiile din perioada activă nu acoperă valoarea pensiei sociale, iar diferența este completată lunar de la bugetul public pentru a asigura un nivel minim de trai.

Pensionarii din aceste orașe din România primesc 550 lei în plus la pensie

Casa Națională de Pensii Publice a publicat date actualizate la 1 ianuarie 2026, oferind o imagine clară asupra veniturilor din sistemul public de pensii și asupra sumelor suplimentare acordate de stat. Informațiile arată că există județe în care pensionarii primesc lunar între 438 și 628 de lei în plus, în funcție de nivelul pensiei contributive.

La nivel național, pensia medie este de 2.818 lei, iar numărul total al pensionarilor a ajuns la 4.583.000. Cei mai mulți dintre aceștia sunt pensionari la limită de vârstă, aproximativ 3.670.000 de persoane, cu o pensie medie de 3.165 de lei. Pensia anticipată se situează la o medie de 2.579 de lei, pensia de invaliditate la 1.094 de lei, iar pensia de urmaș la 1.518 lei.

În contextul în care pensiile au fost înghețate atât în 2025, cât și în 2026, fără indexarea de 13% și respectiv 7% corespunzătoare inflației, singurele majorări reale sunt cele acordate prin indemnizația socială pentru pensionari. Aceasta se aplică persoanelor care au împlinit vârsta standard de pensionare – 65 de ani pentru bărbați și 62 de ani și 6 luni pentru femei – și care au un stagiu minim de cotizare de 15 ani.

Cine se încadrează

Un număr de 841.257 de pensionari nu ating prin contributivitate nivelul pensiei minime de 1.281 de lei. Pentru aceștia, statul completează lunar diferența, suma medie acordată fiind de 537 de lei. În unele județe, însă, ajutorul depășește 600 de lei.

În Alba, 13.801 pensionari primesc în medie 547 de lei suplimentar. În Bistrița-Năsăud, 17.261 de beneficiari primesc 597 de lei. În Hunedoara, ajutorul mediu este de 602 lei pentru 16.279 de persoane. În Giurgiu, suma este de 484 de lei, iar în Prahova, 28.100 de pensionari primesc 592 de lei lunar. Maramureșul se află în top, cu un ajutor mediu de 628 de lei pentru 28.314 pensionari.

În București, aproximativ 35.000 de pensionari beneficiază de o completare medie de 510 lei, iar în Timiș, 22.718 persoane primesc 520 de lei pentru a ajunge la nivelul minim garantat.

Pe lângă indemnizația socială, pensionarii cu venituri reduse ar putea primi în 2026 un nou ajutor financiar de minimum 800 de lei, dacă propunerea Ministerului Muncii va fi aprobată. De asemenea, din toamnă este programat un sprijin pentru plata gazelor, iar în prezent se acordă 50 de lei lunar pentru plata energiei pentru pensionarii cu venituri sub 2.000 de lei. Beneficiarii pensiei minime primesc și 250 de lei pentru alimente, în două tranșe.

