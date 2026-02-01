Acasă » Știri » Când intră pensiile și alocațiile în februarie 2026. Luna aceasta se schimbă data

Când intră pensiile și alocațiile în februarie 2026. Luna aceasta se schimbă data

De: David Ioan 01/02/2026 | 12:48
Peste două milioane de beneficiari își primesc pensiile prin intermediul Poștei Române, iar distribuirea sumelor începe, în mod obișnuit, pe data de 1 a fiecărei luni.

În februarie însă, pentru că ziua de 1 cade într-o duminică, cei aproximativ 14.000 de poștași vor începe livrarea pensiilor începând cu 2 februarie, conform calendarului stabilit pentru această lună.

Pentru cei care încasează pensia pe card, viramentele sunt programate pe 12 februarie 2026, într-o zi de joi. Persoanele care urmează să primească prima pensie vor intra în posesia banilor în intervalul 13–17 februarie, perioadă în care se achită și eventualele restanțe.

„Prima pensie și restanțele vin prin poștă, la poștaș, între 13 și 17 ale fiecărei luni. După aceea, dacă pensionarul are cont deschis la o bancă, următoarele plăți se fac direct pe card. În unele situații, banii pot fi ridicați și de la casieria Casei de Pensii”, potrivit informațiilor transmise de Casa de Pensii.

Totodată, pensionarii care locuiesc în afara țării sunt ultimii care primesc banii, data stabilită pentru aceştia fiind 19 februarie 2026.

Pe lângă pensii, persoanele cu venituri reduse pot beneficia și de ajutorul pentru energie, în valoare de 50 de lei pe lună, sumă destinată achitării facturilor la electricitate. Acest sprijin se acordă doar la solicitare și este virat, de regulă, la începutul lunii pentru luna anterioară.

Beneficiarii eligibili sunt persoanele singure cu venituri de până la 1.950 de lei și gospodăriile cu mai mulți membri, unde venitul per persoană nu depășește 1.780 de lei. Tichetele sunt transmise fie prin e-mail, fie în format tipărit.

Alocațiile pentru copii și indemnizația de creștere a copilului sunt plătite în mod normal pe 8 ale lunii. În februarie, această dată cade într-o duminică, astfel că viramentele vor fi efectuate fie vineri, 6 februarie, fie luni, 9 februarie.

Cuantumul alocațiilor rămâne neschimbat pentru 2025 și 2026: 719 lei pentru copiii până la doi ani sau până la trei ani în cazul celor cu handicap, 292 lei pentru copiii între doi și 18 ani și pentru tinerii peste 18 ani aflați în învățământul liceal sau profesional, respectiv 719 lei pentru copiii cu handicap cu vârste între trei și 18 ani. În ceea ce priveşte indemnizația de creștere a copilului, aceasta poate fi diminuată cu 10% în situațiile în care există venituri suplimentare declarate.

Indemnizațiile de handicap sunt programate pentru data de 15 februarie, însă, deoarece aceasta cade într-o duminică, plățile vor fi efectuate fie pe 13, fie pe 16 februarie. Sumele variază în funcție de gradul de handicap, conform grilei Ministerului Muncii, de la 80 de lei pentru adulții cu handicap mediu până la 529 de lei pentru cei cu handicap grav, la care se adaugă bugetele complementare corespunzătoare. Pentru copiii cu dizabilități, prestațiile sunt cuprinse între 80 și 463 de lei, în funcție de grad.

Ajutorul de șomaj este programat pentru 17 februarie, cuantumul acestuia fiind stabilit în funcție de vechimea în muncă și media veniturilor anterioare, cu posibilitatea unei reduceri de 10% în anumite situații bugetare.

Ultimele plăți importante ale lunii februarie sunt programate pentru data de 20, când se virează Venitul Minim de Incluziune (VMI) și bursele școlare, conform calendarului oficial de plată.

