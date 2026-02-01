De ce trebuie oprit WiFi-ul telefonului când pleci de acasă. Nu faceți niciodată această greșeală

Experții în securitate cibernetică trag un semnal de alarmă și explică motivul pentru care trebuie oprit WiFi-ul telefonului atunci când pleci de acasă, dar și de ce nu este bine să te conectezi la rețele WiFi publice.

Deși sunt o modalitate de conexiune la îndemâna oricui, rețelele WiFi publice ascund anumite riscuri pentru securitatea cibernetică a utilizatorilor. Experții susțin că multe dintre aceste rețele nu sunt criptate, ceea ce înseamnă că toate datele utilizatorilor (parole, conturi bancare, date personale etc) circulă în format vizibil. Ce înseamnă asta? Orice hacker conectat la aceeași rețea îți poate accesa informațiile și datele personale.

Ce riscuri sunt când folosești rețele WiFi publice

Odată cu descoperirea acestor escrocherii, hackerii cibernetici au început să creeze propriile rețele WiFi false, care imită numele rețelelor legitime. Hackerii pot intercepta, modifica sau redirecționa datele transmise, fără ca utilizatorul să aibă habar. Spre exemplu, rețelele WiFi denumite simplu „Free Wi-Fi”, „Wi-Fi Public”, „Internet Gratis” sau alte variante vagi, apărute brusc într-o zonă aglomerată, pot fi create special pentru a atrage utilizatori.

Dacă totuși este necesară utilizarea unei rețele WiFi publică, este important să folosești această conexiune doar pentru activități mai puțin riscante. Este recomandat să nu accesezi conturi bancare și să nu introduci parole sau date personale.

Înainte de a te conecta la o rețea publică, veridică dacă partajarea fișierelor este dezactivată pe dispozitivul tău. Dacă este activă, această funcție poate permite altor utilizatori de pe aceeași rețea să acceseze fișierele, folderele personale și datele de stocare. Vestea bună este că există și rețele WiFi criptate, cu protocoale de securitate – concepute special pentru a împiedica accesul hackerilor.

Prin urmare, experții în securitate cibernetică transmis un mesaj clar: NU vă conectați la rețelele WiFi publice și dezactivați WiFi-ul de pe telefonul mobil când ieși din casă (așa eviți conectarea automată la rețelele periculoase). Este cea mai simplă măsură de protecție împotriva hakerilor.

