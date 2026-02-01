Acasă » Știri » De ce trebuie oprit WiFi-ul telefonului când pleci de acasă. Nu faceți niciodată această greșeală

De ce trebuie oprit WiFi-ul telefonului când pleci de acasă. Nu faceți niciodată această greșeală

De: Irina Vlad 01/02/2026 | 12:19
De ce trebuie oprit WiFi-ul telefonului când pleci de acasă. Nu faceți niciodată această greșeală
De ce trebuie oprit WiFi-ul telefonului când pleci de acasă. Nu faceți niciodată această greșeală/ sursă foto: social media

Experții în securitate cibernetică trag un semnal de alarmă și explică motivul pentru care trebuie oprit WiFi-ul telefonului atunci când pleci de acasă, dar și de ce nu este bine să te conectezi la rețele WiFi publice. 

Deși sunt o modalitate de conexiune la îndemâna oricui, rețelele WiFi publice ascund anumite riscuri pentru securitatea cibernetică a utilizatorilor. Experții susțin că multe dintre aceste rețele nu sunt criptate, ceea ce înseamnă că toate datele utilizatorilor (parole, conturi bancare, date personale etc) circulă în format vizibil. Ce înseamnă asta? Orice hacker conectat la aceeași rețea îți poate accesa informațiile și datele personale.

De ce trebuie oprit WiFi-ul telefonului când pleci de acasă. Nu faceți niciodată această greșeală/ sursă foto: social media

Ce riscuri sunt când folosești rețele WiFi publice

Odată cu descoperirea acestor escrocherii, hackerii cibernetici au început să creeze propriile rețele WiFi false, care imită numele rețelelor legitime. Hackerii pot intercepta, modifica sau redirecționa datele transmise, fără ca utilizatorul să aibă habar. Spre exemplu, rețelele WiFi denumite simplu „Free Wi-Fi”, „Wi-Fi Public”, „Internet Gratis” sau alte variante vagi, apărute brusc într-o zonă aglomerată, pot fi create special pentru a atrage utilizatori.

Dacă totuși este necesară utilizarea unei rețele WiFi publică, este important să folosești această conexiune doar pentru activități mai puțin riscante. Este recomandat să nu accesezi conturi bancare și să nu introduci parole sau date personale.

Înainte de a te conecta la o rețea publică, veridică dacă partajarea fișierelor este dezactivată pe dispozitivul tău. Dacă este activă, această funcție poate permite altor utilizatori de pe aceeași rețea să acceseze fișierele, folderele personale și datele de stocare. Vestea bună este că există și rețele WiFi criptate, cu protocoale de securitate – concepute special pentru a împiedica accesul hackerilor.

Prin urmare, experții în securitate cibernetică transmis un mesaj clar: NU vă conectați la rețelele WiFi publice și dezactivați WiFi-ul de pe telefonul mobil când ieși din casă (așa eviți conectarea automată la rețelele periculoase). Este cea mai simplă măsură de protecție împotriva hakerilor.

Atac cibernetic masiv în ziua alegerilor prezidențiale! Care au fost țintele vizate + Reacția MAI

Atenție mare! Ce riscuri ascund fotografiile digitale. Experții avertizează asupra atacurilor AI

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Anchetă epidemiologică după ce un bărbat a murit de listerioză. Bacteria periculoasă se transmite prin alimente
Știri
Anchetă epidemiologică după ce un bărbat a murit de listerioză. Bacteria periculoasă se transmite prin alimente
Theo Rose, adevărul despre plecarea din Vocea României: „Așa au înțeles niște oameni…”
Știri
Theo Rose, adevărul despre plecarea din Vocea României: „Așa au înțeles niște oameni…”
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la...
Cât va costa o noapte de cazare la vară în Mamaia și în celelalte stațiuni de pe litoral. Tarife pentru hoteluri de 2, 3, 4 sau 5 stele
Gandul.ro
Cât va costa o noapte de cazare la vară în Mamaia și în...
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A...
Căsătorită, fosta tenismenă de elită și-a făcut publică relația amoroasă cu soțul celei mai bune prietene. „Totul a ieșit la iveală. Așa ceva nu se face!”
Adevarul
Căsătorită, fosta tenismenă de elită și-a făcut publică relația amoroasă cu soțul celei...
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
Digi24
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul....
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată...
Parteneri
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling și a fost la un pas de tragedie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
Click.ro
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Digi 24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz...
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski
Digi24
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de...
Noile snowmobile ale Poliției de Frontieră Române atacă zonele izolate. Investiție de peste 324.000 lei
Promotor.ro
Noile snowmobile ale Poliției de Frontieră Române atacă zonele izolate. Investiție de peste 324.000 lei
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Top 3 filme cu gangsteri, alese de actorul Edward Norton. Surpriza de pe listă
go4it.ro
Top 3 filme cu gangsteri, alese de actorul Edward Norton. Surpriza de pe listă
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Cât va costa o noapte de cazare la vară în Mamaia și în celelalte stațiuni de pe litoral. Tarife pentru hoteluri de 2, 3, 4 sau 5 stele
Gandul.ro
Cât va costa o noapte de cazare la vară în Mamaia și în celelalte stațiuni...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | „Unde ești, frate?”
BANCUL ZILEI | „Unde ești, frate?”
Anchetă epidemiologică după ce un bărbat a murit de listerioză. Bacteria periculoasă se transmite ...
Anchetă epidemiologică după ce un bărbat a murit de listerioză. Bacteria periculoasă se transmite prin alimente
Theo Rose, adevărul despre plecarea din Vocea României: „Așa au înțeles niște oameni…”
Theo Rose, adevărul despre plecarea din Vocea României: „Așa au înțeles niște oameni…”
Trei zodii care au noroc la bani în februarie 2026. Energia aduce câștiguri surpriză
Trei zodii care au noroc la bani în februarie 2026. Energia aduce câștiguri surpriză
Când intră pensiile și alocațiile în februarie 2026. Luna aceasta se schimbă data
Când intră pensiile și alocațiile în februarie 2026. Luna aceasta se schimbă data
Amenda uriașă pe care o primesc românii care construiesc, fără autorizație, un solar în grădină. ...
Amenda uriașă pe care o primesc românii care construiesc, fără autorizație, un solar în grădină. Ce prevede legea
Vezi toate știrile
×