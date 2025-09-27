Acasă » Știri » Atenție mare! Ce riscuri ascund fotografiile digitale. Experții avertizează asupra atacurilor AI

Atenție mare! Ce riscuri ascund fotografiile digitale. Experții avertizează asupra atacurilor AI

De: Anca Chihaie 27/09/2025 | 15:45
Atenție mare! Ce riscuri ascund fotografiile digitale. Experții avertizează asupra atacurilor AI
sursă foto: Facebook

Un wallpaper descărcat de pe internet, aparent inofensiv,  ar putea deveni poartă de intrare pentru atacuri asupra calculatoarelor care rulează asistenți AI, avertizează cercetările recente. O echipă academică din Marea Britanie a explorat scenarii în care detalii subtile, aproape invizibile pentru ochiul uman, inserate în imagini determină modele vizuale ale agenților inteligenți să interpreteze greșit conținutul și, în consecință, să execute acțiuni nedorite.

Studiul pornește de la ipoteza că anumite imagini pot conține „instrucțiuni” camuflate, elemente manipulate la nivelul pixelilor sau la scară aproape imperceptibilă, capabile să inducă erori în modul în care un agent AI „vede” și procesează o scenă. În practică, riscul crește pentru aplicațiile care au permisiuni extinse pe sistem: agenți care pot realiza periodic capturi de ecran, deschide pagini web, face click automat sau interacționa cu aplicații pot fi păcăliți să urmeze linkuri periculoase ori să lanseze comenzi nedorite. În schimb, sistemele care doar generează text, fără capacitatea de a acționa asupra mediului, rămân mai puțin expuse.

Noi atacuri cibernetice

Analiza experților în securitate arată că eficiența unui astfel de atac depinde de trei factori principali: tipul agentului AI, nivelul de permisiuni acordat aplicației și modul concret în care modelul vizual interpretează imaginea. Astfel, un wallpaper simplu,  afișat în fundalul desktopului sau setat ca imagine de ecran, nu reprezintă un pericol în sine, dar în combinație cu un software care preia periodic conținut vizual și are drepturi de interacțiune, vulnerabilitatea poate deveni exploatabilă.

Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Contextul nu este nou pentru lumea securității informatice. În trecut au existat tehnici care profitau de neglijențe în validarea input-urilor, exemplul clasic fiind SQL injection, prin care comenzi speciale introduse într-un formular permit acces neautorizat la baza de date. În paralel, noile probleme legate de imagini pot fi privite ca o extensie a aceluiași tip de eroare de proiectare: dacă un agent tratează conținutul vizual ca pe un input nefiltrat, există riscul ca solicitările ascunse să fie interpretate ca instrucțiuni valide.

„Există posibilitatea ca în imagini să fie instrucțiuni ascunse pentru inteligența artificială. Niște persoane curioase, sau cum alții le numesc hackeri, au identificat această vulnerabilitate a AI-ului cu comenzii ascunse în imagine și au exploatat-o.

Aș putea asemăna această vulnerabilitate cu cunoscutul SQL injection, unde în trecut, când nu erau atât de bine gândite sistemele software din punct de vedere al arhitecturii astfel încât să prevină ca un atacator să facă un query pe bază de date prin intermediul input. La fel se întâmplă și acum cu imaginele.

Practic, un atacator poate să trimită o imagine care să conțină niște comenzi, dar acest lucru va fi limitat, la fel cum a fost limitat în urmă cu un deceniu SQL injection-ul”, a spus Alexandru Panait, specialist în securitate cibernetică, pentru Fanatik.

Câteva scenarii practice ilustrează modul în care un atac vizual s-ar putea derula. Un program cu permisiuni de a face capturi automate de ecran ar putea detecta, în fundalul unei ferestre, un element care seamănă cu un buton; dacă modelul vizual al agentului recunoaște elementul și are și permisiunea de a interacționa, ar putea „da click” pe un link dintr-o pagină malițioasă, declanșând astfel o descărcare sau redirecționând utilizatorul către un site capcană. Alternativ, o imagine plasată ca wallpaper ar putea conține un pattern care, la analiza modelului, sugerează o secvență de comenzi; agentul care convertește imaginea în text sau acțiuni ar putea executa acea secvență dacă nu există bariere de securitate.

Citește și: ATAC CIBERNETIC LA CAMERA DEPUTAȚILOR! BULETINUL LUI MARCEL CIOLACU A AJUNS PE MÂNA HACKERILOR. SUMA COLOSALĂ CERUTĂ ÎN SCHIMBUL DATELOR

Tags:
Iți recomandăm
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii despre deces
Știri
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii despre deces
Ioana Popescu și-a simțit sfârșitul? Ce mesaj a postat cu câteva zile înainte să moară: „Dacă aş şti că asta ar fi ultima oară…”
Știri
Ioana Popescu și-a simțit sfârșitul? Ce mesaj a postat cu câteva zile înainte să moară: „Dacă aş şti…
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce...
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de...
Cheltuială de lux pentru Ion Țiriac. Plăcerea nevinovată care îl costă peste 100.000 euro anual: „Atât face”
Adevarul
Cheltuială de lux pentru Ion Țiriac. Plăcerea nevinovată care îl costă peste 100.000...
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
Digi24
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe...
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Parteneri
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a...
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Click.ro
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de...
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
WOWBiz.ro
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care...
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă...
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”
Digi 24
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este...
„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își părăsesc pozițiile
Digi24
„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își...
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie...
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în aceste momente: „Rugăciunea, speranța și dorința...”
kanald.ro
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în...
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an...
Mama Andreei Cuciuc, Diana, crede că fiica sa a fost otrăvită! Ce declarații șocante a făcut mama îndurerată, la aproape un an de la moartea fiicei sale?
kfetele.ro
Mama Andreei Cuciuc, Diana, crede că fiica sa a fost otrăvită! Ce declarații șocante a...
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva
observatornews.ro
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
Au fost observate STRUCTURI ÎNTUNECATE pe Saturn. Ce anume le-a creat?
Descopera.ro
Au fost observate STRUCTURI ÎNTUNECATE pe Saturn. Ce anume le-a creat?
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea și a spus și motivul
Fanatik.ro
Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea...
Ce s-a ales de Alina Dumitru, singura campioană olimpică la judo din istoria României. Ce face astăzi
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Alina Dumitru, singura campioană olimpică la judo din istoria României. Ce...
Cum s-a stins din viață privighetoarea muzicii populare românești. A fost o legendă a folclorului românesc
Capital.ro
Cum s-a stins din viață privighetoarea muzicii populare românești. A fost o legendă a folclorului...
IMAGINI ŞOCANTE! Cum arăta Ioana Popescu, cu câteva zile înainte să moară!
Romania TV
IMAGINI ŞOCANTE! Cum arăta Ioana Popescu, cu câteva zile înainte să moară!
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Călin Georgescu nu mai are nicio șansă! Anunțul DIICOT. Țeapă de 1,1 milioane de euro
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai are nicio șansă! Anunțul DIICOT. Țeapă de 1,1 milioane de euro
Rozătoarele, alungate natural din casă. Soluții simple, fără otrăvuri
evz.ro
Rozătoarele, alungate natural din casă. Soluții simple, fără otrăvuri
Delta Dunării, FALIMENTATĂ de Bolojan! Strigăt disperat: „Nu m-am întors acasă ca să mă alungi înapoi!”
Gandul.ro
Delta Dunării, FALIMENTATĂ de Bolojan! Strigăt disperat: „Nu m-am întors acasă ca să mă alungi...
Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: M-am luptat în fiecare zi
as.ro
Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: M-am...
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un...
Gheorghe Turda rupe tăcerea:
radioimpuls.ro
Gheorghe Turda rupe tăcerea: "Nu vreau să fie iar scandal, dar vreau să spun". Ce a povestit...
A fost la un pas de moarte, dar soția l-a salvat. Povestea celebrului fotbalist care obișnuia să meargă băut la antrenamente
Fanatik.ro
A fost la un pas de moarte, dar soția l-a salvat. Povestea celebrului fotbalist care...
Ce mai face Lucian Bute, la 6 ani de cand s-a retras din sport. Campionul mondial la box a ales să trăiască departe de ring
Fanatik.ro
Ce mai face Lucian Bute, la 6 ani de cand s-a retras din sport. Campionul...
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum încearcă iubitul Ioanei Popescu să scoată bani de pe urma morții jurnalistei. Sugerează că ...
Cum încearcă iubitul Ioanei Popescu să scoată bani de pe urma morții jurnalistei. Sugerează că și-a înscenat moartea. Minciuni în lanț despre apelul polițistului
Test de logică | Găsiți singura cifră din această imagine care nu este 8
Test de logică | Găsiți singura cifră din această imagine care nu este 8
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii despre ...
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii despre deces
Horoscop 28 septembrie 2025. Zodia care intră în conflicte grave absolut degeaba
Horoscop 28 septembrie 2025. Zodia care intră în conflicte grave absolut degeaba
Ioana Popescu și-a simțit sfârșitul? Ce mesaj a postat cu câteva zile înainte să moară: „Dacă ...
Ioana Popescu și-a simțit sfârșitul? Ce mesaj a postat cu câteva zile înainte să moară: „Dacă aş şti că asta ar fi ultima oară…”
Câți bani a luat Florin Stamin de la Antena 1 pentru participarea la Asia Express? Suma e mult mai ...
Câți bani a luat Florin Stamin de la Antena 1 pentru participarea la Asia Express? Suma e mult mai mică decât a Ralucăi Bădulescu
Vezi toate știrile
×