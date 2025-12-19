BANC | Bulă și recunoașterea facială

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Bulă și Ștrulă au o discuție interesantă despre deblocarea facială de pe telefon. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, spor și voie bună!

– Ștrulă, să vezi ce am făcut.

– Ce, Bulă?

– Aseară, când eram în club, mi-am setat telefonul să se deblocheze doar pe recunoaștere facială.

– Și?

– Și acum nu pot să-l deblochez decât după ce beau 5 beri și 3 pahare de vodkă.

