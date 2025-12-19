Program TV 19 decembrie 2025. Vocea României, Superliga şi filmul „Liceenii”, în grilă la sfârşit de săptămână

Program TV vineri, 19 decembrie 2025. CANCAN.RO a pregătit programul complet pentru astăzi, care se anunţă a fi o zi ce oferă conţinut pentru toate gusturile. Înainte de a începe să transmită aferentul program tematic de Crăciun Televiziunile generaliste propun emisiuni de actualitate, divertisment, seriale și filme de seară, în timp ce posturile sportive aduc transmisiuni live și analize dedicate fotbalului european.
Astăzi, telespectatorii pot viziona pe micile ecrane atât jurnale de știri și talk-show-uri matinale, până la producții de prime-time și competiții internaționale, grila zilei fiind gândită să acopere atât publicul interesat de informație, cât și pe cel care caută relaxare și spectacol.
Program PRO TV
- 07:00 – Știrile Pro TV
- 10:30 – Vorbește lumea
- 13:00 – Știrile Pro TV
- 14:00 – Lecții de viață
- 15:00 – La Măruță
- 17:00 – Știrile Pro TV
- 18:00 – Batem palma?
- 19:00 – Știrile Pro TV
- 20:30 – Vocea României
Program Antena 1
- 08:00 – Neatza cu Răzvan și Dani
- 12:00 – Observator
- 14:00 – Mireasa (finala)
- 17:00 – Observator
- 18:00 – Medicool
- 19:00 – Observator – Sport / Meteo
- 20:30 – Iubire cu parfum de lavandă
- 07:00 – Exclusiv VIP (R)
- 09:00 – Iubiri secrete (R)
- 10:15 – 50/50
- 11:03 – Teleshopping
- 13:10 – Sinu, râul pasiunilor
- 14:00 – Focus
- 16:00 – Exclusiv VIP
- 18:00 – Focus 18
- 19:15 – Flash moden
- 20:00 – Liceeni
Program Kanal D
- 07:00 – Secrete de familie
- 08:00 – Follow Us
- 10:00 – Casa iubirii
- 12:00 – Știrile Kanal D
- 13:00 – În căutarea adevărului
- 15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru
- 16:30 – Casa iubirii
- 19:00 – Știrile Kanal D
- 20:00 – Fata de la fereastră
- 23:00 – IT
Digi Sport
- 15:45 – Premiera Conference League: Rezumate Etapa 6
- 20:00 – Live Superliga: Botosani-CFR Cluj Etapa 21
- 23:15 – Live Super Avancronica