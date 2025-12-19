Program TV 19 decembrie 2025. Vocea României, Superliga şi filmul „Liceenii”, în grilă la sfârşit de săptămână

Program TV vineri, 19 decembrie 2025. CANCAN.RO a pregătit programul complet pentru astăzi, care se anunţă a fi o zi ce oferă conţinut pentru toate gusturile. Înainte de a începe să transmită aferentul program tematic de Crăciun Televiziunile generaliste propun emisiuni de actualitate, divertisment, seriale și filme de seară, în timp ce posturile sportive aduc transmisiuni live și analize dedicate fotbalului european.

Astăzi, telespectatorii pot viziona pe micile ecrane atât jurnale de știri și talk-show-uri matinale, până la producții de prime-time și competiții internaționale, grila zilei fiind gândită să acopere atât publicul interesat de informație, cât și pe cel care caută relaxare și spectacol.

Program PRO TV

07:00 – Știrile Pro TV

10:30 – Vorbește lumea

13:00 – Știrile Pro TV

14:00 – Lecții de viață

15:00 – La Măruță

17:00 – Știrile Pro TV

18:00 – Batem palma?

19:00 – Știrile Pro TV

20:30 – Vocea României

Program Antena 1

08:00 – Neatza cu Răzvan și Dani

12:00 – Observator

14:00 – Mireasa (finala)

17:00 – Observator

18:00 – Medicool

19:00 – Observator – Sport / Meteo

20:30 – Iubire cu parfum de lavandă

Program Prima TV

07:00 – Exclusiv VIP (R)

09:00 – Iubiri secrete (R)

10:15 – 50/50

11:03 – Teleshopping

13:10 – Sinu, râul pasiunilor

14:00 – Focus

16:00 – Exclusiv VIP

18:00 – Focus 18

19:15 – Flash moden

20:00 – Liceeni

Program Kanal D

07:00 – Secrete de familie

08:00 – Follow Us

10:00 – Casa iubirii

12:00 – Știrile Kanal D

13:00 – În căutarea adevărului

15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru

16:30 – Casa iubirii

19:00 – Știrile Kanal D

20:00 – Fata de la fereastră

23:00 – IT

Digi Sport