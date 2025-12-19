Acasă » Știri » Doliu în România! Mircea Coșa a murit, după ce fusese internat la Floreasca

De: Irina Vlad 19/12/2025 | 08:13
Este doliu în Români! Mircea Coșa, profesor universitar și analist economic, a murit la vârsta de 83 de ani din cauza unor complicații medicale. Înainte să își dea ultima suflare, profesorul povestit calvarul prin care a trecut. 

Joi, 18 decembrie, Mircea Coșa a încetat din viață din cauza unor probleme de sănătate. Ajuns la vârsta de 83 de ani, înainte cu doar câteva zile să treacă la cele Sfinte, Mircea Coșa a fost internat la Spitalul Floreasca din Capitală.

Mircea Coșa a fost internat timp de 7 zile la Spitalul Floreasca

Înainte de a înceta din viață, Mircea Coșa și-a lansat ultimele două cărți: ”Educația economică” și ”Jurnal pe frontul războiului comercial”. Pe o rețea de socializare, profesorul a vorbit despre condițiile ireproșabile din salonul post operațoriu în care a stat timp de 10 zile. De asemenea, acesta și-a îndemnat urmăritorii să își prețuiască sănătatea.

”Săptămâna trecută am avut probleme de sănătate, ceea ce nu este surprinzător la vârsta mea. Am fost internat la Spitalul Floreasca, etajul 2 salonul 227. Domnul prof. dr Mircea Beuran, preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale, m-a ” reparat” şi de această dată. (…)

Stimaţi prieteni, sănătatea este mai bună decât toate, dar uneori ea depinde nu doar de ştiinţa medicală, ci şi de modul cum aceasta este aplicată. În cazul de faţă am văzut şi am simţit pe propria piele cum ştiinţa eminentului profesor s-a aplicat de către o categorie puţin cunoscută a mediului sanitar, aceea a asistenţilor medicali.

Cum spuneam, am fost internat în salonul 227 etaj 2 Floreasca. Este un salon post operatoriu cu 10 paturi. Meseria mea, care timp de aproape 60 de ani mi-a intrat în sânge, nu m-a lăsat ca între branule, perfuzii şi colectări să nu ”analizez” modul cum funcţionează sistemul sanitar, pe un eşantion reprezentat de salonul cu pacienţi aflaţi în chinurile durerilor şi stresului post operatoriu.

Concluzia: surprinzătoare, dar adevărată: o săptămâna, 24 din 24 am asistat la o activitate de excelenţă. Doamnele şi domnişoarele asistente au performat la cel mai înalt nivel de competenţă, de responsabilitate şi de comportament super civilizat, de o empatie permanentă faţă de fiecare pacient în parte.

Dacă nu ar fi aparent incompatibilă cu ” spitalul” pot spune că îşi practică meseria cu eleganţă. De ziua României, fiind pacient, m-am simţit şi eu mândru că sunt român pentru că beneficiam de înalta calitatea a muncii unor românce: doamnele şi domnişoarele asistente medicale”, spunea Coşea atunci.

 

