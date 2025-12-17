Acasă » Știri » Doliu în lumea medicală! Vharoon Nunkoo Sharma, unul dintre cei mai iubiți doctori din Oradea, a murit la 42 de ani

De: Andreea Stăncescu 17/12/2025 | 13:22
Un medic neurolog care profesa la un spital din Oradea a murit în urmă cu puțin timp. Decesul a avut loc marți, pe 16 decembrie, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. Specialistul era foarte apreciat atât de colegi, cât și de pacienți, dedicându-se în profesia aleasă. 

Medicul neurolog Vharoon Nunkoo Sharma, în vârstă de 42 de ani, a murit marți, 16 decembrie, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, unde și-a desfășurat activitatea timp de mai mulți ani. Originar din Mauritius, doctorul era foarte apreciat atât de pacienți, cât și de colegi, fiind considerat unul dintre cei mai iubiți medici din Oradea datorită profesionalismului și a implicării sale. Anunțul trist a fost făcut de dr. Carmen Pantiș, șefa Colegiului Medicilor Bihor și a secției ATI.

„Cu profundă durere în suflet aducem un ultim omagiu domnului doctor Vharoon Nunkoo Sharma, 42 ani, plecat mult prea devreme dintre noi! Drum lin spre stele!”, a scris medicul Carmen Pantiș, pe rețelele de socializare.

Medicul se confrunta cu probleme de sănătate

Medicul a fost internat în stare gravă în seara de 5 decembrie, fiind găsit de prieteni acasă și transportat de urgență la spital. A fost diagnosticat cu endocardită acută, șoc septic și insuficiență multiplă de organe. În ajutorul lui Vharoon Nunkoo Sharma au sărit numeroase persoane care au donat sânge dând dovadă de solidaritate. Deși au donat peste 100 de oameni, nu s-a mai putut face nimic pentru a-l salva pe acesta și a fost anunțat decesul la vârsta de 42 de ani.

„Nu s-a mai putut face nimic”, a precizat Lisa Crăiuț, purtătoarea de cuvânt a spitalului.

Boala cu care medicul a fost diagosticat se numește endocardita acută. Reprezintă o inflamație severă și rapid progresivă a endocardului, stratul interior al inimii care căptușește camerele și valvele cardiace. Este, de obicei, cauzată de infecții bacteriene, dar poate fi provocată și de alte microorganisme. Simptomele apar brusc și includ febră mare, frisoane, oboseală, palpitații și dificultăți de respirație.

×