Gina Chirilă, pe patul de spital! Imaginea cu care și-a îngrijorat fanii: ”Sănătatea nu e ceva ce poți amâna”

De: Anca Chihaie 17/12/2025 | 14:46
Gina Chirilă, internată în spital/foto: social media

Gina Chirilă a trecut recent printr-un episod delicat din punct de vedere medical, care a necesitat intervenție de urgență și internare în spital. Apariția sa într-o fotografie realizată pe patul de spital, unde se observă că a avut nevoie de perfuzii, a stârnit îngrijorare în rândul celor care o urmăresc. Iată ce mesaj a transmis modelul!

Evenimentul vine într-un context personal deja marcat de schimbări importante. Anul 2024 a reprezentat un punct de cotitură pentru Gina Chirilă, după ce relația sa de peste un deceniu cu Bogdan Vlădău s-a încheiat.  De-a lungul timpului, ambii au ales să păstreze o anumită rezervă în privința vieții personale, concentrându-se pe carieră și pe rolul de părinți.

Problemele de sănătate cu care s-a confruntat recent Gina Chirilă au apărut pe fondul unui stil de viață solicitant, caracterizat de un program încărcat și numeroase responsabilități profesionale. Deși nu au fost oferite detalii medicale precise, situația a fost suficient de serioasă încât să impună oprirea activităților curente și administrarea unui tratament sub supraveghere medicală. Internarea și tratamentul cu perfuzii au subliniat necesitatea unei pauze reale, menite să permită organismului să se refacă.

„Zilele astea am lipsit pentru că am fost nevoită să mă opresc. Corpul a cerut atenție, odihnă și tratament, și am ales să-l ascult. Sănătatea nu e ceva ce poți amâna și nici un lucru de negociat. Revin treptat, cu mai multă grijă față de mine”, a transmis Gina Chirilă în descrierea fotografiei.

Gina Chirilă, internată în spital/foto: Instagram

În ultima perioadă, Gina Chirilă s-a remarcat printr-o prezență activă în mediul online și prin implicarea în diverse proiecte, ceea ce presupune un consum ridicat de energie și o expunere constantă. Tocmai acest stil de viață intens poate duce, în timp, la epuizare fizică și psihică.

Recuperarea sa presupune o perioadă de odihnă și o reorganizare a priorităților. Pentru moment, activitățile solicitante au fost puse pe pauză, iar accentul este pus pe refacerea completă.

