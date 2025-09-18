Gina Chirilă, confesiuni incendiare după mariajul eşuat cu Bogdan Vlădău: „Am încercat să fac de toate!”

După 11 ani de relație, 7 ani de căsnicie și o fetiță împreună, povestea lor de dragoste s-a încheiat în vara anului trecut. La un an de la divorț, Gina Chirilă a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO despre viața fără „obligații”! Fosta soție a lui Bogdan Vlădău este pregătită pentru o nouă relație? Fotomodelul face declarații incendiare!

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au trecut prin diferite etape în cei 11 ani de relație. Fotomodelul a făcut, în urmă cu mai mult timp, și o serie de declarații privind infidelitatea lui Bogdan Vlădău. Bărbatul a înșelat-o, dar blondina a reușit să treacă peste. Ani mai târziu, discuțiile și problemele in căsnicie și-au spus cuvântul, așa că au luat decizia matură: să divorțeze. Perioada grea a trecut, iar acum ambii par dispuși să își refacă viețile, în pofida faptului că au avut o relație de peste un deceniu. Ba chiar, Bogdan Vlădău a dat startul chiar la începutul verii, într-un club din Capitală, când a ieșit la „vânătoare” și a vrăjit o mulatră focoasă (VEZI AICI). A venit și rândul Ginei Chirilă! Vedeta a oferit un interviu exclusiv despre viața de…femeie singură!

„Am încercat să fac de toate. Îmi place să se întâmple”

Gina Chirilă este în continuare o femeie liberă de contract! După divorțul de Bogdan Vlădău, Gina s-a axat pe proiectele personale, pe creșterea fiicei și…de ce nu, și-a îndreptat atenția și către distracție. Fotomodelul a oferit declarații exclusive despre viața de femeie singură:

CANCAN.RO: Cu ce te ocupi în ultimul timp? Cum este viața ta?

Gina Chirilă: Sunt foarte ocupată, dar în același timp sunt fericită că sunt ocupată, adică nu mă plâng. Am proiectele personale, mă ocup de fetiță și de mine.

CANCAN.RO: Suntem la premiera filmului „Combinații, nu relații”. Ce părere ai despre combinații, dar despre relații?

Gina Chirilă: ⁠Nu știu, pentru că eu sunt singură. Mi-am luat timp pentru mine. N-am avut timp nici de combinații, nici de relații.

CANCAN.RO: Nici de una, nici de alta!

Gina Chirilă: ⁠Da, exact. Să vedem ce o să fie!

CANCAN.RO: ⁠Dar acum că ești singură, îți place să ieși cu fete mai mult? Să te distrezi?

Gina Chirilă: ⁠Sa știi că da. Am ieșit destul de mult cu fetele. Acum nu am mai ieșit de vreo lună, ca am avut treabă cu proiectele, dar îmi place să ies cu ele.

CANCAN.RO: ⁠Ce ți-a lipsit cel mai mult din perioada de singurătate?

Gina Chirilă: ⁠Nimic. Am fost și în vacanțe…Am încercat să fac de toate!

CANCAN.RO: ⁠Ce planuri ai pentru următoarea perioadă? Unde ai vrea să te vezi în ceva timp?

Gina Chirilă: ⁠Urmează să merg la Fashion-Week în străinătate, apoi aici, în România. Am proiectele personale. Oamenii mă pot urmări pe Instagram. Nu îmi place sa vorbesc înainte. Îmi place să se întâmple și apoi să vorbesc.

